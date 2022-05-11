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債務危機席捲！食品、能源上漲　斯里蘭卡淪首張倒下骨牌

▲斯里蘭卡面臨經濟危機，民眾持續上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡面臨經濟危機，民眾持續上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-11 16:01:24

斯里蘭卡面臨獨立以來最嚴重的經濟危機，物價連連飆漲，許多行業受到衝擊，民眾連續數周在街頭示威抗議，斯里蘭卡總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）近來也因為民怨下台。國際貨幣基金組織（IMF）以及世界銀行憂心，除去國家管理財政不善因素，斯里蘭卡恐怕將成為全球主權債務危機第一張倒下的骨牌。

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根據英國《衛報》報導，全世界中低收入國家正在與3大危機抗爭：疫情大流行、債務成本上升以及俄烏戰爭導致的食品和燃料價格上漲。世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）上個月在春季年會上表示，「我為開發中國家深感憂慮，他們正面臨能源、化肥和食品價格突然飆漲，以及升可能的利率上揚，每一個因素都帶來嚴重打擊。」

斯里蘭卡食物價格高漲，藥品、燃料和電力等基本需求短缺。疫情衝擊當地觀光產業，加重了經濟危機。IMF本週已經與斯里蘭卡官員展開紓困談判，其中包括了財政改革以及支援。IMF以及世界銀行表示，斯里蘭卡所遇上的經濟危機，不僅僅是國家管理不善所致，斯里蘭卡可能是「煤礦中的金絲雀」（the canary in the coalmine），成為警訊中的第一個案例。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）最近的一份報告顯示，在食物價格上漲、能源價格上揚和財政緊縮等3個警訊中，有107個國家至少面臨了其中一個警訊。有69個國家則是同時遭到這3種警訊衝擊，其中25國在非洲、25國在亞太地區、19國在拉丁美洲。

IMF已經與埃及和突尼西亞展開談判，這兩個國家都是俄羅斯和烏克蘭的主要小麥進口國，另外最近因進口能源成本高昂而實施斷電的巴基斯坦，也向IMF球員。易受影響的關注名單例如例如撒哈拉以南的非洲國家，包括迦納、肯亞、南非和衣索比亞。阿根廷近來也與IMF達成了450億美元的債務協議，但仍有拉丁美洲國家包括薩爾瓦多和秘魯，也在風險之列中。

近幾個月來，外界猜測土耳其會成為第一張倒下的骨牌，但儘管土耳其的年度通膨率高達70%，且採取非典型的經濟治理模式，至今情況仍穩定，甚至與其他受到威脅的國家不同，能夠養活自己的人民。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）指出，疫情大流行和俄烏戰爭與這些國家面臨經濟危機無關，但仍導致債務大幅增加。世界銀行表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，將近60%的低收入國家就已經面臨債務困境或高風險債務危機，借貸成長大幅成長，特別是積累外幣債務的國家。俄烏戰爭爆發之後，投資人抱美元避險，使得新興國家的貨幣貶值。美國聯準會提高利率更加深問題。

柯佐萊特指出，國際社會在對應迫在眉睫的債務問題時，準備十分不足，「該系統只能逐個國家處理，但這些都是系統性問題，卻沒有辦法系統性地解決。」

報導指出，斯里蘭卡將成為俄烏戰爭引爆、且不斷升高的經濟壓力下第一個倒下的國家，而它不會是最後一個。

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