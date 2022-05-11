大學能否遠距教學到期末？教育部：全面遠距應申請審查

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另針對學校若改成全面遠距到期末，扣除原本住家裡者，約40%住宿生選擇返家，僅24.5%選擇留在宿舍或租屋處。
若確診希望的安置方式，46.6%希望返家隔離、28.6%想到集中檢疫所或防疫旅館、18.1%盼待在租屋處、僅6.7%希望留在學校隔離宿舍。若是遭匡列隔離，有半數以上學生希望返家隔離，26.8%希望住防疫旅館，16.4%選擇隔離宿舍。
教育部高教司專委吳志偉表示，各校教師若有遠距需求，可與學生共同討論，由學校授權該堂課施行遠距至學期末；各校若認為有實施遠距演練的必要，可進行2週內的全校遠距教學演練，無須報部核定；若學校要全面遠距至期末，則可向教育部應變審議小組申請審查。
時代力量台北黨部主委陳志明認為，學校應採取統一措施，不再以班級為單位遠距到期末，而是以全校為單位較佳；有學生希望教育部能將「遠距到期末」的決定權還給學校，尊重大學自治。
東吳大學雷同學表示，目前政策讓學校或教師自行決定，是亂象來源之一，像第一節課採遠距、第二節採實體，學生如何應對？全體遠距是較省麻煩的作法。
東海大學生謝瑞恩則認為，大學可採線上與實體雙軌制進行，或補課（考）機制，讓身體無恙、想實體上課的人到校上課，讓有確診疑慮、身體不舒服或被匡列的學生能在家遠距上課，降低學生被染疫的風險，也能避免通勤的不便。
據了解，目前台灣大學系統（台大、台師大、 台科大）、文化、元智、中正、東吳等校，自9日至22日，全校遠距教學演練2週。台灣大學系統5月底至6月初為期末考週，3校強烈建議期末考以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。
政大也在昨天宣布，從今天起到24日，進行為期2週的遠距教學演練，24日後是否繼續遠距，將視疫情滾動式調整。
成大則在今天宣布，以課程、校區及全校作為區分範圍，在此原則前提下，成大仍維持實體上課和線上教學並行，僅2個以上校區同時停止所有實體課程2週、採全面線上教學時，全校所有實體課程停止2週，採全面線上上課。
東海大學教務長劉正表示，東海沒有也不會要求全校教師統一進行遠距線上教學，這是為了讓課程有特殊需求的師生能有溝通調整的空間。但班上有確診者、密切接觸者，或因學校鼓勵其返家的健康住宿生們，授課教師一定提供線上同步或非同步的學習方式，讓學生的學習不中斷。
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