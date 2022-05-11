防疫超前部署陳其邁做到了 醫師大讚：在高雄不需要擔心
「我不了解為何需要自己跑去藥局買藥，要自己去排快篩試劑的原因。因為，在高雄，你真的不需要擔心。你只要到基層診所家庭醫師那裏，我們都可以幫你處理好。」家醫科醫師李佳燕在臉書上分享，提到高雄防疫工作超前部署得很專業，認為民眾不需要自己跑去藥局排快篩試劑，透過基層診所的家庭醫師，都可以幫民眾處理好。
許多網友也分享親身經歷，提到基層單位很熱心的處理確診者和家屬疑問，衛生局聯絡確診者，進行視訊問診和開藥，有任何問題打電話去居家照護醫師，都可以快速與確診者聯繫和給予藥物，其他網友也表示「高雄的基層單位和醫師多麼給力」、「我們是真正有”市長”的高雄」、「不要擠急診，分級治療。」、「羨慕高雄人」、「新北人無限羨慕」。
醫師李佳燕也稱讚高雄已經先落實家庭醫師制度和分級醫療，認為家庭醫師的訓練過程從產前檢查到簡單的外科手術，以及基本的心理支持治療、居家照護與營養衛教等都要會，認為兩年多的疫情，以凸顯家庭醫師制度和分級醫療的重要性，也能改善許多的醫療亂象。她也強調，這就是為何當她在粉絲頁談到有疑似Covid-19 的症狀如何處理時，總是會寫清楚：「這是在高雄」的原因。因為高雄真的超前部署得很專業。
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