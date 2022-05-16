清心三度聯名Red Bull！迷客夏回歸「阿文」：鐵粉超嗨
鐵粉力量無限大！手搖飲季節限定、聯名口味百百種，受到粉絲熱愛而敲碗回歸的，顯然已通過大眾嚴苛的考驗！清心福全第三度聯名Red Bull特調能量飲；入夏貢茶則回歸「葡萄寶石系列」。最強的可說是迷客夏，邁入第6年回歸「阿文」鮮梅系列，還攜手百事集團聯名七喜迸出新滋味，釣出鐵粉現身「終於～我等得好苦啊～阿文！你終於回來了」，大喊「每年都在等鮮梅綠」。
迷客夏知名的「阿文」鮮梅系列，選用台南梅嶺、梅子職人阿文先生，堅持不灑農藥、使用古法釀製不添加防腐劑及人工甜味劑的美味梅露。據聞梅園看上去充滿著螢火蟲飛舞，也成就天然梅子的樣貌和風味。
回歸消息一出不少粉絲已在官方粉專上嗨喊「爆炸好喝鮮梅綠終於回來了」、「等得好辛苦」等好評，還釣出鐵粉現身「終於～我等得好苦啊～阿文！你終於回來了」，大喊「每年都在等鮮梅綠」。
今年重量級全新飲品「阿文檸7」，則是阿文鮮梅系列聯名七喜汽水之作，以純釀阿文梅露搭配爽口七喜及茉莉原淬綠茶再加上新鮮檸片，台美尬出混搭滋味。換上3款超夏趴告白互動杯，好看又好喝。
回饋迷客夏LINE好友會員，5/11～6/7連續一個月祭出天天100%中獎率的「瘋一夏轉盤活動」，首2日限定（5/11與5/12）釋出限量阿文系列飲品嚐鮮優惠券，及百事獨家藍牙喇叭與限量玻璃杯等好禮。5/17實體門市初夏冰品大賞，任購2件冰品88折優惠。
清心福全第三度聯名Red Bull特調能量飲「Red Bull能量多多」，以清心自製的優多為基底，加入整罐去年先在歐美上市受好評的全新紅牛火龍果風味能量飲，帶有莓果甜而不膩的風味，融合沁涼舒暢的氣泡超適合夏天，5/12全台清心福全門市限時限量開賣，7/11前還有折價5元優惠。
5/12貢茶也回歸韓網最愛的「KAKAO FRIENDS葡萄派對」葡萄寶石系列新品，包括OREO莎莎奶蓋葡萄寶石、奶蓋葡萄寶石冰鑽、以及冰搖葡萄果茶等三款沁涼酸甜滋味，以及同步推出限量Ryan造型吸管套。
5/12～5/14新品上市首三日，於全台貢茶門市購買新品系列，可享10元現折嚐鮮優惠。5/12前登入貢茶線上點餐會員，可現領五張10元新品限定折價券，兌換時間自5/12～5/14止，透過線上訂餐點購新品，也可以現抵10元。活動期間在實體門市購買葡萄系列、特調系列任2杯，可享優惠價購買最新款聯名好物或全系列可愛又實用的限量商品一款。