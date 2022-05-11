艾成賠500萬收掉西門町餐廳 不到1個月公布新身分
艾成遭疫情打擊賠了近500萬元，經營5年的馬來西亞餐廳，陸續收掉3間店，上月西門町的創始店宣布熄燈，艾成手上還有慶城店和賣海南雞飯的新竹餐廳，今（11日）公布另一個新身分，和老婆王瞳擔任崇右影藝科技大學客座講師。
王瞳、艾成受邀為「崇右．民視自媒體藝人培育學程班」擔任客座講師，用視訊方式跟同學們分享他們的演藝之路，課程反應熱烈，線上同學不想下課；艾成在視訊中分享他的歌唱生涯，他娓娓道來這一路上遇到非常多的挑戰與成長，剛好今年也是他在台灣滿20周年，預計也會在9月舉辦感恩演唱會，他也勉勵同學，謙虛與謙卑是人生非常重要的一環，希望同學們可以趁年輕多追夢。
王瞳分享她剛進入演藝圈時，從頭開始學習台語，其實是從零開始勤奮練起，讓同學直說好不可思議，以為她天生就會台語。她更勉勵同學們，在人生的路上，就想打電動一樣，不停地打怪，累積經驗值，「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」，她用這句話勉勵崇右的同學在影視表演的路上堅持、努力。
除此之外王瞳更製作PPT，邀請表演藝術系的同學跟她一起用4種情緒講「滾」這個字，有同學自告奮勇，表現出乎預期，也讓王瞳留下深刻印象。王瞳表示這是第一次視訊跟大學生分享經驗談，覺得現在同學反應很快，也很成熟，希望未來他們可以在夢想的道路前進。