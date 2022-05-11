端午限定「粽」禮盒　美味粽搶吃一波　早鳥優惠登場

端午節即將到來，飯店、餐飲業者也推出各種口味粽子滿足消費者需求。老新台菜今年主打道地「南部粽」，將擅長的台菜元素融入傳統肉粽，推出「椒麻鮑魚、松露膠原、古早干貝」三種創新口味，以懷念的家鄉味，一解北漂遊子思鄉情。高雄麗尊酒店芙悅軒湘粵料理，推出「香悅端陽」端午禮盒，有「養生素齋粽、甜心奶皇流沙粽、古早味黑豬肉干貝粽」3款特色粽。
老新台菜「粽意你禮盒」每一顆肉粽都有著黃金完美比例7兩重，紮實的份量，飽足感十足。口味上則以傳統南部粽為主體，鬆軟綿密的糯米飯搭上香菇、鹹蛋黃、雪蓮子，再加入創意元素。「椒麻鮑魚肉粽」Q彈鮑魚加上老新的秘製特調辣油，每一口都香麻夠味；「松露膠原肉粽」改良肥肉油膩口感，將豬蹄筋配上義大利厄巴尼松露，一口咬下松露香氣充滿口中，滿是驚喜；「古早干貝肉粽」干貝的鮮甜帶出了糯米香，也保留了傳統風味的油蔥香氣。粽意你禮盒即日起至5月20日，預購早鳥優惠價990元(原價1280元)每盒5入，單一口味。
麗尊酒店即日起至5月23日推出「香悅端陽 端午禮盒」，「養生素齋粽」是以五穀養生的絕佳新選擇，口感Q彈的糯米包裹著腰果、蓮子、綠竹筍、猴頭菇等精選食材於竹葉中，清爽多層次口感令人回味無窮；「甜心奶皇流沙粽」以香彈紫米搭配綿密滑順的芋泥，包裹著台南東山鄉在地桂圓與金黃的奶皇流沙交織在口中，每口皆蘊藏著經典港式甜品的香甜心意；「古早味黑豬肉干貝粽」是嚴選屏東內埔黑豬肉、日本干貝及櫻花蝦等，油脂比例勻稱，竹葉香氣逼人，大口咬下後飽滿肉汁馥香縈繞唇齒之間，香氣四溢成為老饕的最愛。即日起於「芙悅軒」現場、來電或線上訂購即享組合優惠價9折優惠。