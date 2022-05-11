巷仔內／火砲不如人　俄羅斯陸軍為何吃鱉

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不過，俄烏戰爭卻讓俄軍裝甲部隊威名掃地，主因之一是俄軍選擇的作戰時間有誤，2月下旬是烏克蘭土地冰雪融化的季節，重型戰車、裝甲車及各類大型裝備容易陷入泥濘中動彈不得，這直接導致了大批俄軍裝備因缺乏補給被拋棄；另外，北約國家大量援助烏克蘭反裝甲武器，造成俄軍裝甲部隊慘重損失。
相較於裝甲部隊表現欠佳，俄軍炮兵部隊也好不到那去。俄軍每個營主戰裝備包括20輛戰車、40輛步兵戰車、10幾門火砲或多管火箭發射系統。冷戰時期，蘇聯建立令北約坐立難安的砲兵部隊，然而1991年蘇聯解體後，繼承的俄羅斯經濟低迷，無力維持龐大的軍事力量，開始裁軍，炮兵部隊被認為是過時軍種而首當其衝，炮兵部隊被裁撤、大量火炮被封存或遭遺棄。
雖然蒲亭上台後提升國防預算，試圖重振昔日蘇聯雄威，但是2014年俄羅斯併吞烏克蘭所屬克里米亞後，西方對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯軍方沒有能力、沒足夠經費為部隊裝備最新的武器，空軍買不到足額的導引武器，裝甲與砲兵部隊買不到新武器，只好啟用部分封存武器進行現代化升級，而砲兵部隊中也嚴重缺乏有經驗的炮長帶領，面對西方國家提供烏軍先進火砲與反砲兵雷達，阮囊羞澀的俄軍炮兵表現不佳似乎也不意外。