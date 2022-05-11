發揮消防效能！高雄港務消防隊洲際港消防分隊落成

內政部消防署高雄港務消防隊洲際港消防分隊於今(11)日上午，在該分隊舉行辦公廳舍落成啟用及揭牌儀式，期能發揮效能，降低災害，以維高雄洲際港區整體消防安全。
高雄港務消防隊洲際港消防分隊辦公廳舍落成啟用及揭牌儀式，是由內政部消防署署長蕭煥章與高雄港務消防隊隊長林謙志共同主持，有高雄港務分公司港務長張展榮、台灣港務港勤公司總經理陳榮信、高雄港警總隊總隊長莊勝雄、副總隊長劉永昌、督察長黃啟仁、關務署高雄關副關務長趙台安、中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源、中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、總務處處長陳國澤、勝一化工公司執行長郭拱源、副理楊東桔等人與會。
消防署署長蕭煥章表示，落成啟用的高雄港務消防隊洲際港消防分隊，是行政院核定高雄海空經貿城整體發展綱要計畫，辦理高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫，該新建工程總造價為新台幣1億4200萬元，為地下1層、地上3層RC建築物，於105年1月28日開工至106年7月17日竣工，總樓地板面積為4072.91平方公尺，目前該分隊有分隊長賴景民及消防人員共11位，並配置有消防車輛3輛、化學災害處理車1輛、救助器材車1輛、救護車1輛及各式救災救護裝備器材。
蕭煥章指出，消防署為維護高雄港洲際港區的防救災需求，要求高雄港務消防隊應結合石化業者，強化區域聯防、購置個人防護裝備及搶救器材，並定期辦理演練，以及設置消防車輛及移動式砲塔等設備，以提升自我防災能量。