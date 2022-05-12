李荷妮頂35週孕肚重訓、練一字馬！「過分體型」私照曝光
「喜劇女王」李荷妮暌違2年半重返小螢幕主演《One The Woman：雙重人生》，繼電影《雞不可失》後再度演出動作戲，也是她在《熱血祭司》後二度挑戰檢察官角色。現實中，李荷妮在拍完這部戲後認愛、閃婚還宣布孕事，預計在6月生產，日前她才在IG曬登山照，10日她又PO出健身照，挺著35週孕肚做重訓、練一字馬，展現過人體力。
李荷妮劇中不只精通四國語言還擅長打架，她分飾個性截然不同的不良檢察官「趙妍珠」、貴氣豪門媳「姜美娜」，妍珠在追緝犯人途中遭撞傷失憶，醒來後卻被誤認為美娜，陰錯陽差互換命運成了豪門媳婦。
劇中，美娜遭婆家虐待，還被警告「不准有自尊心」，失憶的妍珠自然也躲不過，每天的行程都是做家事，兼替全家人跑腿，根本被當成傭人。李荷妮在戲裡頂撞婆家人，不僅用外語吐槽婆婆，還以一口流利的越南語跟外傭對話，數落婆婆的不是，她表示自己其實只聽得懂、背得出台詞中的越南語，為了自然展現語言下不少功夫，網友也很喜歡她講越南語的片段，大讚根本是神人等級。
李荷妮的角色台詞非常多，像是在追思會上抓狂對空咆哮，連珠炮飆罵婆家人，完全顛覆豪門媳婦形象，感覺就像在唸RAP一樣，她花了不少心力準備，就怕NG影響到其他人。《One The Woman：雙重人生》12日起，晚間11點在東森戲劇台播出。