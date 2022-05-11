名家論壇》錢震宇／當疫情過後還留下甚麼

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這樣的確診數字每天都在向上，死亡人數也沒有下降，但政府的防疫措施卻天天在放鬆，一下說七月可以放寬邊境、可以放寬口罩令，還說之後就不必公布每天確診數字。
家長每天都擔憂不安、餐飲店家苦不堪言，陳時中卻說，「目前國內疫情應仍未達高峰」。
雲淡風輕、輕描淡寫，陳時中談到疫情、談起確診人數，總是一副無奈的語氣，每次都回復，「這時候不要口水，不要凡事都扯到政治、這樣講不好、不健康，不然要怎樣呢？」哎，不是啊，每天都是你出來開記者會，防疫總指揮官也是你，蔡英文神隱、賴清德無聲、蘇貞昌龜縮，不問你問誰？
根據立委高金素梅整理出來政府編列8400億防疫紓困預算，總額度幾乎用罄；當中的防治預算1466億，至今年3月31日已用掉1171億。2年下來花掉8400億元，平均一年花4200億元，這是你我納稅錢，就這樣沒了，然後疫情有趨緩？生活有恢復正常？防疫物資充裕無虞？
沒有啊！既然沒有，那這些錢怎麼花的？蔡政府是不是只會用公務預算來填補防疫缺口，然後只會用政治話術來搪塞外界質疑。
網路上流傳一個防疫劇本，有點奇幻但又如此真實。四月找個節點由清零急轉成共存；五到六月放給他燒；七月宣佈控制住，開放邊境；八月到九月大家出國爽玩，迎接睽違兩年的旅客，用歡樂的記憶洗掉痛苦的回憶；十月宣傳在XX英明的領導下戰勝了OO，台灣難波萬集體榮譽感；十一月投票大勝利。
台灣的防疫若真如劇本所列，蔡政府真的就把全民當傻子了。民眾在歷經將近三年的病毒襲擊後，生命身家財產跟生活起居方式全都被攪翻了一遍，回過頭來看到民進黨執政下經濟停滯、股匯雙殺、疫情失控、兩岸緊張，民眾收入驟減，支出增加，政事空轉，相信都會很有感覺。疫情的每一步，民眾都走得艱辛，政府的作為就是跟在世界的後面、跟在民眾的後面，然後想著如何賺防疫錢跟贏得年底的選舉，如此而已。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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