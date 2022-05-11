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梅雨鋒面卡4天！週末豪雨「下到發紫」　降雨熱區圖曝光

▲氣象局預報員劉沛滕指出，週末受到梅雨鋒面滯留影響，全台各地天起都相當不穩定，尤其西半部地區及宜蘭可能要留意有局部大雨或豪雨。（圖／翻攝中央氣象局直播）
▲氣象局預報員劉沛滕指出，週末受到梅雨鋒面滯留影響，全台各地天起都相當不穩定，尤其西半部地區及宜蘭可能要留意有局部大雨或豪雨。（圖／翻攝中央氣象局直播）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-11 18:05:55

今（11）日午後對流雲系逐漸東移，西半部地區降雨趨緩，僅剩台東有比較明顯的雨勢，北台灣部分地區還可見到陽光，但千萬別被短暫的空擋給騙了！中央氣象局預報員劉沛滕指出，明天（5/12）白天台灣附近水氣仍多，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣也不穩定，尤其午後各山區可能有局部大雨發生機率，明晚開始一直到週五（5/13），受到今年第一波梅雨鋒面接近影響，全台各地都將轉為有陣雨或雷雨的天氣，尤其中部以北及宜蘭可能有局部大雨發生機率，預估這波梅雨鋒面會在台灣上空滯留徘徊影響到下週一（5/16），週末不只全台都有明顯降雨，西半部地區及東北部地區局部地區將有大雨或豪雨發生，並且極有可能在短時間出現強降雨的現象，請民眾要提早做好準備。

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明後兩天是梅雨鋒面逐漸接近的過程，各地降雨的情況會陸續轉趨明顯，首當其衝的是中部以北及東北部地區，可能會有局部大雨（24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米）發生。梅雨鋒面從週五起到下週一都卡在台灣上空，週末影響最劇烈，整個西半部地區及宜蘭不排除有大雨或豪雨（24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上）。根據氣象局預測圖顯示，包括台中、苗栗、新竹等西半部沿海地區，台中及南投山區，嘉義及高雄山區，都可能是比較明顯的降雨熱區。

氣象局提醒，鋒面帶上很容易有劇烈的對流系統發展，造成局部地區出現短延時強降雨的現象，也就是在很短時間內出現劇烈降雨，這種雨勢很容易造成積水或淹水危害，也可能在山區造成坍方、落石及土石流。另外，劇烈天氣系統下，也容易出現雷擊與強陣風，請民眾要隨時留意氣象局最新預報資訊，出門一定要攜帶雨具備用。

這波鋒面系統預計下週一（5/16）開始會逐漸南移，比較明顯的降雨熱區會轉到中南部地區及台東，仍可能有局部大雨發生機率。劉沛滕說，下週二、週三（5/17~5/18）鋒面稍稍遠離，降雨情況有望逐漸好轉，除了迎風面的東半部地及恆春半島仍有局部短暫陣雨以外，其他地區恢復多雲到晴，山區午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

此外，由於這波梅雨鋒面後方的冷空氣偏強，帶來的東北季風從週末開始影響，各地天氣會明顯轉涼，濕冷的感受很明顯。氣象局預估，北部地區最低溫會降到攝氏17度，整天氣溫也大約只有攝氏20度左右，中南部及東部地區低溫約攝氏20到22度。

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