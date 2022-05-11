「快篩陽即確診」明起上路！醫：判定依據考量3條件

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黃建賢說明，快篩本來就有判定確診的標準，就是要出現兩條線，「有就有，沒有就沒有」，只是可能會有敏感度、偽陽性或偽陰性的偏失。他解釋，可能檢測時，病患並未感染新冠肺炎，但因為其他疾病互相干擾，出現偽陽性，或是病患即使感染新冠肺炎，但因為採檢結果、病毒狀況等與測試劑無法吻合，可能出現偽陰性，「但原本不管什麼樣子的檢測方法，都一樣會有這些缺點啦」。
黃建賢進一步指出，不同試劑、廠牌、檢測方式敏感度都會不同，有的廠牌準確度可達九成甚至近乎百分之百，但有的敏感度可能僅有六至八成，甚至更差的僅有三至五成，不過一般國際大廠快篩出產前，都經過實驗確定其敏感度，醫院也都檢測過證實準確度高。
黃建賢表示，其實除了試劑本身條件，採檢也有很大的條件，「你隨便鼻孔挖兩下，或者是採的比較深一點，那當然可能採的結果就會不一樣」，若病人採檢時病毒量高，只要抹一點就會呈現陽性，但若病毒量較小，可能要採檢較深才能檢出，此時差別就會較大，或是使用不同試劑，各呈現陽性與陰性等狀況，或是快篩與PCR結果不相符，「這些也都有可能發生」。
黃建賢分享，醫師在視訊診療時，會詢問病患是快篩陽性還是PCR陽性，通常PCR準確度高，而明日起政府採認快篩陽性即確診，醫師會確認病患使用的快篩廠牌是否為常用、經核可的廠牌，也會參酌病患症狀是否吻合判定是否確診。至於先前有民眾稱快篩試劑放久會從陰性轉陽性，黃則分析試劑放久不太可能會呈現兩條線，一般試劑設計時會設計兩條線，一條為控制線、一條為陽性的反應線，放久應該試劑會模糊、散掉。
值得注意的是，黃建賢提到，現在社區陽性率高，若讓這些民眾都進行PCR並不合理，人數多、量能不足，且用大量的醫療量能只為確定民眾是否有確診是沒有意義的，「若確診只是要給他一個名分的話或者是保險，這樣對醫療來講是不公平的」，等於是耗費人力來做診斷，且診斷後病人無需治療，「那我做這個診斷幹什麼？」若無症狀者篩出陽性，只為了確定做PCR但卻不需要醫療不合理。
比照過往做法，黃建賢說，過去清零時期，診斷確診隔離病患、病毒，避免疫情擴散，但現在「外面都是病毒」，光是為了診斷浪費醫療量能是不必要的，若有些人為了申請保險等理賠緣故，對醫療更是不公平，會讓醫療人員更累，還是沒有意義的辛苦，除非是有醫療需求者，需要認定有無確診進行後續醫療處置才有意義，因此是否需要檢測應該視醫療需求而定。
黃建賢指出，若快篩量能不足，一堆無症狀的健康民眾每日拼命使用快篩，卻讓真正有需求者沒有快篩檢測就醫，「那這個就是災難了，而且是不必要可以避免發生的問題」，快篩試劑不足時，大家應該評估是否有需求再進行快篩，以免耽誤別人救命的檢查，政府也要明確給予使用時機指引，避免造成不必要的浪費。
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