與陳時中民調僅差5%？羅智強：很大的鼓勵

國民黨台北市議員羅智強積極投入桃園市長選戰，也提前辭去台北市議員一職，打算積極深耕桃園基層。而根據近日公布的最新民調顯示，羅智強的支持度已經勝過民進黨立委鄭運鵬，且與衛福部長陳時中僅有5%的差距，羅智強在受訪時也表示，有這樣的成長最他來說是個鼓勵。
羅智強表示，不只一間媒體的民調顯示，他與陳時中的差距已經拉近至5％左右。「比較重要的是，我在三月多時也有自己做過一份民調，當時與陳時中的差距大概是25%。」羅智強直言，兩個月的時間能夠有這樣的成長，對他來說是個鼓勵，但若要贏得選舉，一時的民調數字不能當作最後的準則，對自己還要加以鞭策。
羅智強也強調，今（11）日上午在接受廣播媒體專訪時，他也向黨主席朱立倫喊話「主席，提名我，相信我，我一定會贏。」羅智強說，對他來說現階段只有唯一一個選項，那就是「贏」，外界也給他了很多建議，包含地方關係要加強、民調劣勢要補上，「謝謝大家對我的提點，我相信假以時日把這兩個該補的學分補好的話，對於年底桃園市長這一仗，我是非常有信心的。」
而針對陸戰是劣勢的問題，羅智強坦言，確實有人說他在參選的技能樹上，已經把空軍技能值點滿，但陸軍的技能值還要再多一點，確實這個建議是非常實在也非常實用的。羅智強說，辭去台北市議員，也是因為希望能夠心無旁騖地來做地毯式的拜訪，一步一腳印走進桃園的各個層面族群區域，讓理念能夠被大家聽見。