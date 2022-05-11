1500萬買快篩捐宏都拉斯挨批 外交部：採購時疫情未蔓延
新冠疫情爆發，快篩試劑一劑難求，全台湧現購買公費快篩的排隊人潮。有民眾不滿翻出1月間政府援贈宏都拉斯快篩試劑，質疑捐贈友邦「超前部署」，中國官方媒體更譏笑「拿百姓錢作民進黨面子」。對此，外交部今（11）日再度澄清表示，我國政府捐贈友邦宏都拉斯包括快篩試劑等防疫物資是在今（2022）年1月國內疫情尚未蔓延時，依據政府採購法進行的公開透明採購；相關協助友邦抗疫的醫療物資，已經在1月間完成捐贈，受贈的友邦元首也向我方當面表達感謝。
外交部再次重申，協助友邦對抗疫情，是台灣善盡國際社會成員應有的責任；以具體行動表達我國對友邦人民的關懷，是彰顯「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的良善循環。但是我國的愛心捐贈仍遭部分媒體及有心人士刻意扭曲報導，不當連結過去無疫情時期已經執行完畢的援外案，企圖醜化我國政府協助他國的美意；外交部深感遺憾。
外交部表示，中國共產黨極權政府所屬無良媒體再次利用我國與友邦合作的議題，對民主台灣發動認知作戰，惡意政治操作並散播假訊息，企圖挑撥台灣人民對政府的信任，分化台灣社會及國人對我國外交工作的支持。中共極權政府卑劣行徑，令人不齒。外交部也提醒民眾及相關媒體認清中國共產黨極權政府類此操弄手法，切勿淪為其對我國進行認知戰的工具及散播的媒介。