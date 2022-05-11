Maserati X藤原ヒロシ全球限量聯名車款 Ghibli【Fragment】，628萬搶當全台1/6超潮車主

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當義式美學遇上日系潮流
就如同歌劇【Opera】一般，它的原意是【協作】；由眾多演員及龐大的樂團彼此激盪，才能成就一齣偉大的演出。Ghibli【Fragment】由擁有百年造車工藝的 Maserati 交織日系潮流經典 Fragment，透過藤原浩之手，解構看似衝突的元素，將存在於工業與流行 - 兩個世界的迷人之處以如同歌劇的手法呈現在眾人面前。
Ghibli【Fragment】只有兩種限定車色，以白色為基底的Opera Bianca以及黑色為基底的 Opera Nera；兩種配色都在車身下緣斜切出一道消光處理的黑色區塊，用以承接同樣為消光黑的20” Urano車款限定輪圈，並搭配亮黑色剎車卡鉗。
車頭進氣霸重現1966年第一代Ghibli經典的網狀格柵結構，不僅代表 Maserati 作為性能車款的不凡氣勢，也代表街頭文化的工業風格；位於右下角的 Fragment 銘牌，以及C柱上的雙閃電標記，則強烈的展現出藤原浩所引領的潮流魅力。
三出式葉子版散熱鰭孔下方則轉印上 Ghibli【Fragment】專屬的文樣：Ghibli M157110519FRG Maserati Fragment。其中M157為Ghibli的車型代碼；110519則是記錄藤原浩於2019年11月5日首次到訪義大利蒙地拿Maserati 設計中心；而FRG則是 Fragment的縮寫。
Fragment充滿視覺衝擊性的設計元素，也延伸至整個車室空間：選用黑色 PienoFiore 頂級公牛皮革的運動型雙前座椅混搭Alcantara麂皮椅面，再透過精緻的車縫線滾邊及Fragment專屬刺繡，最後點綴以黑色Open Pore木紋飾板及湛藍色安全帶，為整個座艙營造出叛逆卻又奢華的獨特風格。
Fragment的樣貌 / Maserati的靈魂
透視 Ghibli【Fragment】華麗的外表，修長的引擎蓋下搭載全新 48V 高效混能動力系統，以 2.0 升直列四缸引擎透過 eBooster 串聯傳統渦輪增壓，零時差回應油門踏板的深度，自2250轉至 4500 轉之間保有寬廣的扭力高原分布；輔以優化的前後配重比例、後軸 LSD 限滑差速器及前雙A臂後多連桿等構成性能車種的必要元件，造就同級距望塵莫及的 330hp / 450Nm 動力輸出；5.7秒內就能完成0-100 km/h 加速，更擁有255 km/h 的極速表現。
此外Ghibli【Fragment】在駕馭輔助系統上也擁有完整的配置，包含智慧型 LED 矩陣頭燈及 ADAS 先進駕駛輔助系統都被囊括為標準配備：智慧型 LED 矩陣頭燈可以大幅度增加駕駛人對障礙物的反應距離、自動避免對前車和對向來車造成眩光，也可於彎道中主動照亮視覺暗角；不論在市區行駛、高速奔馳或不良天候下都有對應的照明模式。而 ADAS 先進駕駛輔助系統則包含 ACC主動式定速巡航、FCW進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統、LKA主動式車道維持輔助系統以及 360 度環繞影像；透過完整的輔助科技帶給車主全面的主被動防護。
全球限量 獨現【Maserati x 藤原浩】快閃店
Maserati 攜手藤原浩，透過街頭潮流教父視角打造全球限量僅175台的Ghibli【Fragment】車款，臺灣蒙地拿獨家引進僅 6 席。隨著品牌走向年輕化，Maserati大膽打破成規、突破框架，首度進駐信義區，遠百信義A13打造 Maserati在台灣第一間快閃店，於5/12 - 6/5 期間限定展示Ghibli【Fragment】。【Maserati x 藤原浩】快閃店以日本潮流教父藤原浩發跡地 - 裏原宿，為構想所打造，活動期間不僅展示Maserati x 藤原浩的限量潮流穿搭精品，更推出Instagram互動拍照濾鏡，於闖關體驗後即可獲得Maserati精品販賣機一次投幣機會，身歷其境日本裏原宿街頭，感受潮流聯名魅力。
預約體驗【Maserati x 藤原浩】快閃店，5/12 - 6/5 襲捲狂潮信義遠百 : https://bit.ly/3vK5tBh