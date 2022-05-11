FUN大真本事，79.9萬元起Skoda Fabia全新登場

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身為得獎常勝軍，Fabia不但榮獲德國auto motor and sport「Autonis」雜誌讀者票選為「2021最具吸引力小車」，更是繼2008年與2015年贏得紅點設計大獎之後，第三度獲得這項殊榮！
第四代Fabia在外型上承接Skoda家族設計語彙，大幅採用水晶切割線條配上新世代寬扁的水箱護罩造型，從車頭延伸到車尾的上下兩道銳利鈑痕，成功營造出第四代Fabia放大的車格；車身下側的如箭矢般鈑痕，彷若捷克國旗造型，明確彰顯它純正的歐洲血統。L型LED頭燈組銜接在六角狀大開口水箱護罩，炯炯有神的目光如同畫龍點睛一般，呈現其在同級掀背車中的旗艦氣勢，豪華版更搭配動態幾何光束LED，有如四射光芒！尾燈同樣搭載LED燈組，如同箭鏃的造型，前後呼應，讓第四代Fabia一改先前的可愛掀背造型，成為結合動力美學與空氣力學的都會掀背車。僅僅0.28cd值的風阻係數，更是比0.30的子彈風阻係數還低！
進到車內，Fabia細緻的設計風格讓人為之驚艷。除了承襲Skoda家族在旋鈕上飾以水晶元素外，在駕駛艙兩側上方的鋼琴烤漆材質內刻有Fabia字樣則是Skoda首度在車內打造的獨特創意，更有畫龍點睛之效。雖說是家族內的入門車款，但該有的精緻度與設計質感並未因此妥協：在都會掀背車首見的車內氛圍燈、五組USB-C插孔、雙區恆溫空調、後座出風口、雙色座椅都成為這款全新掀背車的標準配備。而Skoda獨有的貼心巧思更是隨處可見：除了之前所提的五組USB-C充電插孔之外，多達五處的卡片收納槽；讓後座成員在充電時方便放置的前座椅背後方手機袋；中控台下方的筆夾；手套箱內的零錢置放凹槽…種種巧思只有Skoda家族獨有，也讓Fabia再度傲視同級車。
第四代Fabia除了先前已經廣受消費者歡迎的1.0 TSI引擎外，更首度加入擁有150匹馬力的1.5 TSI汽油渦輪增壓引擎，讓喜歡具備運動基因的都會掀背車消費者更多一個選擇。
入門首選的1.0 TSI直列三缸引擎具備110匹馬力、20.4公斤米的最大扭力，在七速DSG雙離合器自手排變速箱的輔助下，擁有0~100km/h加速所需時間9.6 秒、極速205km/h的表現，無論是市區代步或是戶外悠遊皆能游刃有餘；且在米勒循環以及渦輪增壓可變幾何的助陣下，讓這款車可以有效提升三缸引擎的穩定。
而首度搭載的1.5 TSI引擎不僅具備150匹最大馬力、25.5公斤米最大扭力，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，從靜止加速到時速100公里亦只需要8秒鐘的時間，極速可達225km/h，這顆引擎同時擁有ACT汽缸歇止功能，在定速巡航下會自動關閉第二與第三缸，並在儀表板上出現Eco字樣，告知駕駛者目前已進入省油模式，可說是兼具性能表現與節能需求。拜ACT汽缸歇止功能所賜，讓Fabia 1.5豪華菁英板能夠擁有17.5km/l的平均油耗。
之前在Skoda其他車系搭載的可選駕駛模式也首次下放到第四代Fabia 1.5TSI豪華菁英板上，其選項包括：一般、運動、節能以及個人化等四種，且會根據所選模式調整傳動、轉向、空調以及ACC設定，讓車主擁有更多的駕馭樂趣。
而針對不同的規格配備，Skoda也為其搭配不同的輪胎尺寸：1.0 動能版搭配195/55R16；豪華動能版為215/45R17；較具性能取向的1.5豪華菁英版則是215/40R18，可說是各得其所。
在NCAP歐洲撞擊測試中拿下五顆星最高評價的Fabia不僅僅擁有最高標準的被動安全，在車體結構部分Skoda更在這台車的A柱、B柱、防火牆以及中控台通道等處大幅採用熱成型鋼，總佔比達到28%，優異表現讓Euro NCAP評選為2021年度最佳小型家庭房車 (Small Family Car)。
全新Fabia承襲Skoda家族最高安全標竿原則，在安全配備上給好給滿，提供消費者最好的保障！拜全新大改款採用集團MQB A0底盤之賜，第四代Fabia能夠配備九具氣囊，也讓在台銷售的Skoda得以自豪地宣示旗下全車系都標配九氣囊，為國內車壇樹立安全新標竿！
除此之外，領先同級將Level 2等級駕駛輔助科技變成標準配備的Fabia也將ADAS多項駕駛輔助系統如：車側盲點警示、ACC主動式定速跟車系統、Active Lane Assist主動式修正車道偏移及警示、Front Assist前方輔助系統等全數整合在「Travel Assist智慧車陣輔助系統」內，一鍵啟動，讓駕駛可以更安心且輕鬆地面對詭譎多變的行車環境。
第四代Fabia首度搭載集團共享的MQB A0底盤，不僅能夠搭載最新安全科技，還可以更大幅度增加車室空間。全新Fabia的車身長度首度突破四米長，達到4108mm，比上一代增長111mm；跟車內乘坐空間息息相關的軸距也成長為2564mm，讓後座乘員可以享有絕佳的舒適性，在同級距中的表現堪稱是佼佼者。
雖然是都會掀背車的車格，但是在行李廂的置物空間上卻可以越級挑戰：380公升的基礎置物容積已是同級車之最，在雙層地板的彈性運用加上可六／四分離的後座椅背設計，讓全新Fabia直接躍升到1190公升的超大空間，再度傲視同級競爭對手！
車廂內部同樣規劃諸多置物小空間：如同級車罕見的駕駛座中央扶手、排檔座後方可置換式置物盒、左側方向盤下方的小儲物空間、首次出現在Fabia的駕駛座車門內側傘筒、前座椅背後方置物袋附加手機袋，讓車內乘員彷若尋寶般處處皆有驚喜。
全新第四代Fabia以精緻的設計概念打破一般消費者對小車必須妥協的藩籬，擁有多項同級唯一的傲人優勢，如: 全車系標配九氣囊、Level 2等級駕駛輔助科技、10.25吋全彩中文數位儀表板、雙區恆溫空調加後座出風口，更貼心地標配5個USB-C插槽與手機無線充電板，並提供1.0與1.5多項動力與規格配備的選項，其給好又給滿地主被動安全配備，傲人的空間表現，實用又貼心的各項巧思，讓原本就以「唯一真本事」領先同級競爭對手的Fabia越級放大，再度成為都會掀背車旗艦代表。
| 車型
| 真本事優惠價 (新台幣萬元)
| 1.0 TSI 動能版
| 79.9
| 1.0 TSI 豪華動能版
| 84.9
| 1.5 TSI豪華菁英版
| 91.9