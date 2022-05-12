房市／升息、疫情衝擊　信義房屋無接觸服務持續升級

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因應疫情，信義房屋除了做好自身防疫外，亦提供「零接觸線上簽委託」售屋服務以及「線上賞屋」服務，並加強提高委託物件的拍攝率，希望減低有看屋需求之民眾疫情下的不便，透過預約導覽，安心觀看物件。除了持續發展零接觸服務模式外，亦將透過精準配案等線上線下整合的服務，提供有溫度的貼心服務。
無錫「山水嘉庭」案則於第一季交屋34套，累計交屋套數共309套，本季認列營收5.66億元，累計營收46.26億元。大陸在疫情封城的影響下，對其經濟成長趨緩恐將雪上加霜，近年來房地產和基礎建設投資持續低迷，各地城市表現不一，無錫相對疫情較不嚴重，經濟活動亦趨於正常。在政府有意放寬房地產政策之管控下，將持續經營已入住客戶，增強其轉介客戶之意願，穩定去化。
台灣開發「嘉和」案及「嘉品」案分別於今年第四季及2024年下半年交屋；而即將於今年第三季開案之「新莊副都心」案，因緊臨雙語小學第一排，擁有極佳視野與生活環境，預計與新北市府合作推出節能減碳之永續建築，目前規劃100戶，暫訂總銷為23億元，該案預計於2026年度交屋。
此外，信義房屋表示，為降低疫情對股東參與今年股東會的影響，而採用視訊輔助模式辦理股東會，股東可於5/16前至集保中心之股東會視訊會議平台辦理註冊，並於股東會開會當日登入該平台完成報到、點選觀看實體股東會直播，即可充分參與公司盈餘分派等重大議案之討論與投票。