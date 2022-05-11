黃土水雕塑鉅作「甘露水」臺灣瑰寶高美館開箱

高雄市立美術館夏季大展《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》將於5月21日盛大登場，規劃展出超過20位臺灣前輩藝術家之作品。今（11）日臺灣第一位雕塑家黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉於高美館展覽空間中開箱定位，高雄市副市長史哲、高市府文化局副局長簡美玲、文化部藝術發展司副司長吳宜璇、高美館館長李玉玲等人共同見證揭開臺灣瑰寶〈甘露水〉的神秘面紗。
副市長史哲表示，黃土水先生是臺灣美術史上的傳奇人物，一生僅短短36年的他，所留下的許多作品卻為這片土地點亮了最燦爛的「光」。1921年10月，土水以〈甘露水〉入選日本帝國美術展覽會；當時他也為來自日本新潟縣佐渡市的山本悌二郎先生製作了胸像，山本先生是1900-20年代左右擘劃臺灣新式糖業的關鍵人士，對高雄城市發展亦貢獻良多，黃土水為其製作的銅像原置於橋頭糖廠社宅事務所，後因戰後物換星移，現立於山本先生家鄉佐渡市的真野公園。史哲說，如今高市府正在努力與佐渡市商洽迎接此銅像回到高雄娘家，不僅彰顯台日友好情誼，呈現兩座城市百年羈絆，於臺灣美術史上，亦將留下重要而珍貴的歷史紀錄。
高市府文化局副局長簡美玲提及，〈甘露水〉是臺灣第一座女性裸體雕刻之作，寄寓藝術家黃土水對臺灣社會進步的期盼與信念，以大理石雕塑而成的少女面容堅毅、昂然向上，自展開的蚌殼中緩步而出，有如自無光之夜走入光芒之中。
高美館館長李玉玲表示，《光》展在厚實的研究基礎下，集結了文學、歷史、戲劇、美術以及攝影錄像，透過跨域的視點來探索文協時代的多元面向，此次能在高美館展覽《光》呈現〈甘露水〉與前輩藝術家們的不朽之作，更顯意義重大。
展覽《光》由多元面向切入，並於高雄展出中特別加入南方的全新視角，透過藝術作品與文獻共構相互補述，呈現1920-40年代臺灣文化協會及相關人物所處的社會，映射臺灣文協「文化向上」的行動與精神。展覽將自5月21日至9月18日於高美館101-103展覽室盛大展開，相關教育推廣活動將陸續公開，敬請關注高美館網站或官方Facebook、Instagram「高雄市立美術館」。