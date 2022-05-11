菲律賓獨裁黑歷史！馬可仕家貪汙竊國　吸金百億奢靡無度

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根據國際透明組織（Transparency International）於2004年的「全球貪污報告」顯示，馬可仕於1972年至1986年間以各種手段搜刮國產，累積到自己名下的財富最多可能達100億美元，且大多都以化名方式藏匿於瑞士銀行中，國際透明組織當時更把他列為「全球十大貪汙政府元首」的第2名，也因為他掠奪大量國家資產，菲律賓從繁榮耀眼的國度漸漸殞落至現在的第三世界國家。
馬可仕總統與夫人伊美黛（Imelda Marcos）在執政時興建了核能發電廠、火力發電廠、菲律賓文化中心及國際會議中心等大量基礎建設，菲國第一夫人伊美黛更將自己視為國母，大量撒錢做慈善與外交應酬，在這些經貿表現和政治建樹背後是外債激增，就連美國政府為了在越戰期間換取菲律賓支持、讓美軍駐紮呂宋，向菲律賓提供的360萬美元資金，都流入馬可仕名下的「菲律賓退伍軍人銀行」當中，這些國家資產大多落入私人口袋。
有著優渥的經濟資源支持，馬可仕與夫人伊美黛的生活過得相當奢靡，在2019年的紀錄片《大權在后：前第一夫人伊美黛》（The Kingmaker）當中，馬可仕金碧輝煌的官邸與菲律賓窮困人民的生活環境呈現極大落差，伊美黛更因為擁有那臭名昭彰的3000多雙昂貴訂製鞋、價值連城的稀世珠寶而聞名。當年被憤怒的菲律賓人民趕下台後，局勢一發不可收拾，馬可仕全家打算乘坐美軍安排的直昇機遠走，緊急逃亡錢甚至還在機場跑道上遺留黃金、珠寶。
為了追討馬可仕的貪污所得，菲國前總統艾奎諾（Benigno Aquino）遺孀也在1986年成立了菲律賓「良善政府總統委員會」（Presidential Commission on Good Government，PCGG）並在將近30年的努力下追回1673億6300萬披索；隔年遭馬可仕政治迫害的受難者、家屬們也向美國夏威夷地方法院提起集體訴訟，最後夏威夷法院於1995年判決要馬可仕家族賠償12億美元的補償性賠償金和7.76億美元懲戒性賠償金。
當時還沒辦法回到菲律賓小馬可仕和伊美黛仍無視當地法院禁令，在夏威夷吃喝用度皆有僕人與司機陪伴，一點也不像「流亡海外」的家族，最後遭美國法院認定藐視法庭，一旦重回美國領土就可能被逮捕。
直到現在，馬可仕家族的誇張行徑惡名遠播，就連金氏世界紀錄都將其紀錄為「史上對政府最大規模的搶劫紀錄」（Greatest robbery of a Government）。隨著馬可仕家族回歸重鑄鍍金王朝，這個貪汙竊過的過去也被重新檢視，然而本屆競選期間，靠著社群「空戰」打下大量民意基礎的小馬可仕卻動用資源對網路上關於其家族的資訊進行刪改、更動和封鎖，根據菲律賓獨立媒體《Rappler》報導，這則搶國家搶到上金氏世界紀錄的負面消息，在小馬可仕競選期間毫不意外地遭到封鎖，國內網路用戶是無法連結到該頁面的，而在小馬可仕壓倒性勝選下，家族貪汙的歷史恐怕將會被當權者塑造成另一個敘事。