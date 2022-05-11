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葳格活用數位科技 推動「一生一平板」計畫成效佳

▲葳格活用數位科技，推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習成效佳。（圖／葳格提供）
▲葳格活用數位科技，推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習成效佳。（圖／葳格提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-05-11 19:58:01

長期致力數位科技化教育的台中市葳格國際學校，早於8年前推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習，並紀錄完整學習歷程已成為特色。今年以繁星計畫錄取大學的多名畢業生，就異口同聲讚稱「葳格教會他們活用數位科技，讓學習更有效率」。

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葳格中學部副校長黃文貞，是台灣唯一同時擁有Apple TeacherApple Distinguished EducatorApple Professional Learning Specialist3項蘋果認證的教育工作者。她在校內積極推動iWagor科技輔助教學計畫，提升老師教學能量和學生學習成效，目前葳格國際學校北屯校區所有老師都取得Apple Teacher認證，人人具備有活用數位工具結合授課內容，運用科技發揮創意教案實力。

▲葳格活用數位科技，推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習成效佳。（圖／葳格提供）
▲葳格活用數位科技，推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習成效佳。（圖／葳格提供）
黃文貞表示，學生透過Apple swift playgrounds 學習程式語言，從編寫程式中提升邏輯思考能力、團隊合作，並激發出無限可能與潛在創造力。以葳格高中餐飲科獨有的ESP課程（English for Specific Purposes專業課程與英語雙語教學）為列，結合了iWagor課程，一道道精緻茶點現場製作，細膩的裝飾顯現出無限創意。

此外，學生在烘焙課程中以iPad錄製實作過程紀錄學習歷程，利用組間互學給予同儕回饋，打造出科技結合美食的特色課程，充分體現葳格「活用數位科技,，結合iPad教育學習」理念，也展現卓越教學成效。

▲學生在烘焙課中，以iPad錄製實作過程紀錄學習歷程，打造出科技結合美食的特色課程。（圖／葳格提供）
▲學生在烘焙課中，以iPad錄製實作過程紀錄學習歷程，打造出科技結合美食的特色課程。（圖／葳格提供）
今年度以繁星計畫錄取陽明交通大學材料工程系的屆畢業生張祐瑜，就展現了運用科技學習效率。他說，善用iPad備忘錄紀錄課程內容，相較於使用紙本更能減省時間，且響應政府環保政策，提高學習效益。再加上搭配Apple Pencil更能快速的整理筆記，及時掌握課程進度，讓學生在課後學習事半功倍！

同樣以繁星計畫錄取東海大學哲學系的施浚璿表示，因為疫情使用遠距離教學時，iPad不但能快速的截圖記錄，還能使用AirDrop與同學分享並討論課程內容，藉此提高學習效率。除了將iPad使用在學習上，喜歡攝影的他更是將iPad融入生活、紀錄課後活動，並成立個人YouTube頻道分享他的打籃球經驗，將科技的使用發揮淋漓盡致。


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