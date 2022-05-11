葳格活用數位科技 推動「一生一平板」計畫成效佳

長期致力數位科技化教育的台中市葳格國際學校，早於 8 年前推動「一生一平板」計畫，學生運用 iPad 結合數位學習平台創新學習，並紀錄完整學習歷程已成為特色。今年以繁星計畫錄取大學的多名畢業生，就異口同聲讚稱「葳格教會他們活用數位科技，讓學習更有效率」。

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葳格中學部副校長黃文貞，是台灣唯一同時擁有 Apple Teacher 、 Apple Distinguished Educator 、 Apple Professional Learning Specialist 等 3 項蘋果認證的教育工作者。她在校內積極推動 iWagor 科技輔助教學計畫，提升老師教學能量和學生學習成效，目前葳格國際學校北屯校區所有老師都取得 Apple Teacher 認證，人人具備有活用數位工具結合授課內容，運用科技發揮創意教案實力。

▲葳格活用數位科技，推動「一生一平板」計畫，學生運用iPad結合數位學習平台創新學習成效佳。（圖／葳格提供）

黃文貞表示，學生透過 Apple swift playgrounds 學習程式語言，從編寫程式中提升邏輯思考能力、團隊合作，並激發出無限可能與潛在創造力。以葳格高中餐飲科獨有的 ESP 課程（ English for Specific Purposes 專業課程與英語雙語教學）為列，結合了 iWagor 課程，一道道精緻茶點現場製作，細膩的裝飾顯現出無限創意。

此外，學生在烘焙課程中以 iPad 錄製實作過程紀錄學習歷程，利用組間互學給予同儕回饋，打造出科技結合美食的特色課程，充分體現葳格「活用數位科技 , ，結合 iPad 教育學習」理念，也展現卓越教學成效。

▲學生在烘焙課中，以iPad錄製實作過程紀錄學習歷程，打造出科技結合美食的特色課程。（圖／葳格提供）

今年度以繁星計畫錄取陽明交通大學材料工程系的屆畢業生張祐瑜，就展現了運用科技學習效率。他說，善用 iPad 備忘錄紀錄課程內容，相較於使用紙本更能減省時間，且響應政府環保政策，提高學習效益。再加上搭配 Apple Pencil 更能快速的整理筆記，及時掌握課程進度，讓學生在課後學習事半功倍！