葳格活用數位科技 推動「一生一平板」計畫成效佳

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黃文貞表示，學生透過Apple swift playgrounds 學習程式語言，從編寫程式中提升邏輯思考能力、團隊合作，並激發出無限可能與潛在創造力。以葳格高中餐飲科獨有的ESP課程（English for Specific Purposes專業課程與英語雙語教學）為列，結合了iWagor課程，一道道精緻茶點現場製作，細膩的裝飾顯現出無限創意。
此外，學生在烘焙課程中以iPad錄製實作過程紀錄學習歷程，利用組間互學給予同儕回饋，打造出科技結合美食的特色課程，充分體現葳格「活用數位科技,，結合iPad教育學習」理念，也展現卓越教學成效。
今年度以繁星計畫錄取陽明交通大學材料工程系的屆畢業生張祐瑜，就展現了運用科技學習效率。他說，善用iPad備忘錄紀錄課程內容，相較於使用紙本更能減省時間，且響應政府環保政策，提高學習效益。再加上搭配Apple Pencil更能快速的整理筆記，及時掌握課程進度，讓學生在課後學習事半功倍！
同樣以繁星計畫錄取東海大學哲學系的施浚璿表示，因為疫情使用遠距離教學時，iPad不但能快速的截圖記錄，還能使用AirDrop與同學分享並討論課程內容，藉此提高學習效率。除了將iPad使用在學習上，喜歡攝影的他更是將iPad融入生活、紀錄課後活動，並成立個人YouTube頻道分享他的打籃球經驗，將科技的使用發揮淋漓盡致。