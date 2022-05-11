小嫻陪金剛動肛門手術 1年戀曾誓言「老了互推輪椅」
小嫻和何守正6年婚姻破局，2020年8月認愛藝人金剛，交往至今1年多，今（11日）傳出金剛分手搬回台北，獨留小嫻在屏東上課，這段1年多的戀情備受關注，因為兩人都喜歡海，交往後定居屏東，擺攤賣雞翅，曾因「40元之亂」鬧上新聞，兩人攜手走過風風雨雨。
小嫻在這段戀愛對金剛無微不至的好，金剛去年肛門長3公分大的腫瘤，開刀手術後都是小嫻親自幫忙換藥，還笑說老了要互相推輪椅去曬太陽。因為知道金剛喜歡烤肉爐，在金剛40歲生日前夕，小嫻親手焊接一台獨一無二的烤肉爐送給男友，小甜甜也認證金剛談戀愛後變了許多，「開始懂得理財，開始懂得放寬心。」
小嫻、金剛在墾丁擺攤賣雞翅，展開夜市人生，但是因為1隻雞翅定價40元，被網友嫌貴，小嫻開直播淚訴原因，因為獨門配方用大蒜、辣椒、高粱酒調味，加上手工滷製全都是親力親為，兩人常常拔雞毛拔到半夜，待在40度的廚房，3個小時跑不掉，消息傳出後反而爆單，商品賣到延遲出貨。
不過兩人的性格屬於愛吵架型，交往期間經常大吵，有次在直播中直接翻臉，小嫻希望開刀後的金剛運動、喝水，不被金剛領情，跟小嫻說多喝水會「水中毒」，現場陷入一片靜默，瀰漫尷尬氛圍，但是他們和好速度很快，小嫻說：「這世界上沒有對的人，只有妳願意跟他磨合、願意跟他一起走下去的人。」