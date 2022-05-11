台中綠美圖上樑　林佳龍談城市願景：要能成為文化的容器

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林佳龍說，「綠美圖」，就如同字面上的意思，建築結合綠地、綠建築設計，將美術館與圖書館合而為一。由於坐落在近67公頃的水湳中央公園裡，未來聽得到蟲鳴鳥叫，也看得到藍天綠地，宛如置身森林中，品味文化藝術，而「綠美圖」本身就是一件藝術品。
林佳龍表示，未來「綠美圖」不但會是台中的新地標，也會是世界級的地標。由普立茲克獎得主、日本知名建築師妹島和世擔綱設計的「綠美圖」，除了再次展現她的設計本事外，更重要的是她對藝術有濃厚的興趣。
林佳龍表示，自己與妹島有過幾次對話，是位非常謙虛的建築師。討論的過程中，有一個重要的概念，即「綠美圖」必須呈現以人為本的理念，它既是「公園中的圖書館」，也是「森林中的美術館」，人文的底蘊要能在這裡盡情展現，超越想像。
林佳龍回憶，在規劃設計的過程中，偶爾自己會在家裡與在奇美博物館擔任副館長的妻子廖婉如交換意見。有次，聊到「綠美圖」的英文應該如何翻比較好？廖婉如說，既然是美術館與圖書館的共構，那麼有沒有可能把這兩個英文單字合在一起？於是，把「Green Museumbrary 」這兩個字提給妹島建築師參考，沒想到她的反應極為興奮，「綠美圖」(Green Museumbrary)就這樣產生，獨一無二，台灣原創。
林佳龍表示，儘管困難重重，「綠美圖」終究往前走了一步。他相信不管大小，每一個城市都需要一座美術館，而每一個人的心中都有一座圖書館，裝載屬於自己的文化與閱讀記憶。
林佳龍說，從城市願景的角度來看，除了看得到的建設，要重視的更是一座城市的文化發展，要讓城市能成為文化的容器。因為豐富一座城市的不會僅僅是建築硬體的本身，而是在這裡活動的人，能不能創造、孕育、融合出獨特的文化。而一個首長及團隊，只要能重視文化、尊重專業，文化的內涵及美學的造詣自會從城市自然長出。