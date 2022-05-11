激吻胡宇威「親到抽筋」　曾沛慈遭老公拒看親密戲

胡宇威、曾沛慈、周丹薇、孫可芳、吳岳擎、張勛傑、李運慶、陳家逵、陳璇、戴雅芝今（11日）出席八大《親愛的亞當》線上首映會，胡宇威透露自己確診第五天轉陰性，隔離期間在家開心又舒服，愛上當「宅男」的感覺，和陳庭妮密集相處下來，感情沒升溫也沒降溫，「維持溫度，我們沒什麼好吵，每一天生活習慣很平均。」吳岳擎確診後喉嚨不舒服、痰是深色的，味覺、嗅覺都下降，人也變得比較疲憊，他苦笑：「本來要跟小豆（孫可芳）跑宣傳，一驗兩條線，哪裡都不能去。」曾沛慈也因為家人確診被匡列。
孫可芳在劇中飾演「菁英型」基因編輯人類，駕駛千萬超跑出場，一穿上西裝氣勢高漲、用下巴看人，導演廖士涵說她在鏡頭裡「氣場一米七」，身材嬌小的孫可芳笑說：「身高不是問題，夠嗆就好了。」同劇演員曾沛慈、胡宇威接連升格人妻和人夫，孫可芳被問到婚事進度，搞笑回應：「等導演找我演可愛的角色我就結婚。」胡宇威在一旁吆喝她加入結婚俱樂部：「不能輸喔。」
曾沛慈飾演一位反對「基因編輯」技術被權貴操控的醫生，她透露小時候的志願就是當醫生，這次不僅圓夢，還因劇情設定，先體驗當媽媽的感覺。她坦誠要演一位母親，一開始的確有疑慮，但看了劇本，就決定挑戰這個角色，打趣說：「算是先預習職場跟家庭的平衡課題。」此外，曾沛慈提及與胡宇威劇中的吻戲，多到她自己也數不清，應該超過5次，有一次在轉盤上浪漫接吻，拍了1個小時，親到大腿抽筋，老公半年前就說不想看這部戲，「因為他不想看我拍吻戲。」
《親愛的亞當》是廖士涵導演與郭春暉導演共同執導的作品，從主軸「基因編輯」探討人性與情感，也結合科技，其中一場斥資近300萬，耗時約4個月，動用超過70位工作人員協力製作，打造令人驚豔的VR動畫，首映會上特別釋出VR拍攝的幕後花絮，讓觀眾搶先收看，《親愛的亞當》5月15日起，每周日晚間8點在八大戲劇台全台首播。