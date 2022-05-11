背包露毒遭逮！男子控警「違法搜索」 法官裁定當庭釋放
桃園市一名翁姓男子，本月4日晚間，在街上被埔頂派出所的警員懷疑持有毒品，但警方要求搜查時，翁男斷然拒絕，警方遂以「即時勘察」為由強行檢查，扣得安非他命一包，訊後依妨害公務、毒品罪嫌移送桃檢偵辦，事後翁男質疑警方違法搜索，向桃園地院聲請提審，經調查，桃園地院認定警方違法搜索，裁定釋放翁姓男子。
桃園地方法院指出，「即時勘察權」是為了在刑案發生時，讓警方得以為調查犯罪，封鎖現場和即時勘查的手段，但該權利並非毫無限制，若涉及民眾隱私或財產權時，除非民眾出於自願或有例外情形，否則應依法聲請搜索票。
此案中，警方僅在目視情況下，懷疑翁男持有毒品，進而要求查驗，但當翁男拒絕後，警方在沒有搜索票，且無符合無令狀搜索的要件下，不能以「即時勘察」為據，而進行搜索、扣押等行為，更不能以翁男拒絕非法定程序搜索就以妨礙公務將人逮捕，故裁定應予釋放翁男。（編輯：陳苾暐）
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