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媽媽腦溢血開刀！控崔佩儀「殺人犯」　她崩潰痛哭

▲崔佩儀被媽媽遺忘。（圖／大愛）
▲崔佩儀被媽媽遺忘。（圖／大愛）

記者羅凌筠/台北報導

2022-05-11 22:00:512022-05-11 22:11:32

寇世勳、劉引商、丁強、崔佩儀、傅小芸、田家達、蘇炳憲、陳淑芳、胡利、柯素雲、龍天翔、Darren邱凱偉、大元今（11日）出席大愛《你好，我是誰》上檔記者會，故事講述醫生面對失智症病人與照顧者之間的真實故事，崔佩儀透露自己拿到劇本，每次看都會哭，想起媽媽腦溢血開刀，也被媽媽遺忘過。

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▲寇世勳扮醫師。（圖／大愛）
▲寇世勳扮醫師。（圖／大愛）
崔佩儀媽媽生前腦溢血開刀，醫生幫媽媽打了嗎啡，結果媽媽手術完不認得崔佩儀，跟醫生指著崔佩儀說：「這個人要殺我，要害我。」還咬她一口，崔佩儀難過走到醫院外面一直哭，醫生後來解釋這是嗎啡副作用，崔媽媽不是故意的。

崔佩儀遺憾當時給媽媽好的病房跟醫師，但卻沒有摸媽媽的手，心靈上交流較缺乏，接下來能做的就是當一個好太太、好媽媽，她的兒子貝克宇3月在美國確診，最近又和染疫者同桌吃飯，讓她很擔心，下個月她就飛到美國，帶上當地賣到缺貨的枇杷膏及痠痛貼布，和老公、兒子團聚。

寇世勳在接演時，母親過世不到1年，因為是紀實劇，他開拍前特別到嘉義拜訪曹汶龍醫師，一進門第一次見面就被曹奶奶緊握著手像親兒子一樣，每個小動作都深深的觸動著寇世勳的內心，這時曹奶奶才剛開始失智，拍戲的過程中一路見證到失智症惡化，有幾場戲在曹汶龍醫師家中拍，親眼見證到「曹爸」無微不至的照顧失智的曹奶奶，寇世勳說：「一根大姆指不夠的。」

寇世勳戲中經常要陪著曹奶奶唱歌，寇世勳自己的母親40歲就守寡，一路照顧4個兒子長大，比較嚴肅，晚年有10年住在養生村，寇世勳跟母親的互動就是牽著母親的手逛街。

▲劉引商二期淋巴癌。（圖／大愛）
▲劉引商二期淋巴癌。（圖／大愛）
劉引商已經高齡85歲，雖然演失智症患者，實際生活卻是很樂觀、最喜歡唱歌，沒想到拍戲時已經生病，因為沒有症狀，完全不自知，直到殺青之後才發現腋下有一個腫塊，穿刺檢查後醫生說是良性腫瘤，疫情期間不急著開刀，沒想到2個月後腫塊變大，切除化驗後確認是二期淋巴癌，展開6次的化療，半年來都沒辦法開喉嚨唱歌，女高音都變成女中音。
 

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