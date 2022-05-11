媽媽腦溢血開刀！控崔佩儀「殺人犯」　她崩潰痛哭

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崔佩儀遺憾當時給媽媽好的病房跟醫師，但卻沒有摸媽媽的手，心靈上交流較缺乏，接下來能做的就是當一個好太太、好媽媽，她的兒子貝克宇3月在美國確診，最近又和染疫者同桌吃飯，讓她很擔心，下個月她就飛到美國，帶上當地賣到缺貨的枇杷膏及痠痛貼布，和老公、兒子團聚。
寇世勳在接演時，母親過世不到1年，因為是紀實劇，他開拍前特別到嘉義拜訪曹汶龍醫師，一進門第一次見面就被曹奶奶緊握著手像親兒子一樣，每個小動作都深深的觸動著寇世勳的內心，這時曹奶奶才剛開始失智，拍戲的過程中一路見證到失智症惡化，有幾場戲在曹汶龍醫師家中拍，親眼見證到「曹爸」無微不至的照顧失智的曹奶奶，寇世勳說：「一根大姆指不夠的。」
寇世勳戲中經常要陪著曹奶奶唱歌，寇世勳自己的母親40歲就守寡，一路照顧4個兒子長大，比較嚴肅，晚年有10年住在養生村，寇世勳跟母親的互動就是牽著母親的手逛街。
劉引商已經高齡85歲，雖然演失智症患者，實際生活卻是很樂觀、最喜歡唱歌，沒想到拍戲時已經生病，因為沒有症狀，完全不自知，直到殺青之後才發現腋下有一個腫塊，穿刺檢查後醫生說是良性腫瘤，疫情期間不急著開刀，沒想到2個月後腫塊變大，切除化驗後確認是二期淋巴癌，展開6次的化療，半年來都沒辦法開喉嚨唱歌，女高音都變成女中音。