陳柏霖確診後親揭身體現況 桂綸鎂、劉冠廷驚喜獻祝福
藝人陳柏霖近來跨足綜藝圈主持實境節目《極島森林》，不過原定於今（11）日的首映記者會，卻因為他突然傳出的確診消息而臨時喊卡，幸好他稍早已在IG動態上報平安，透露身體已經恢復的差不多，而原本今天要在首映會上獻給陳柏霖的驚喜影片也曝光，劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙和桂綸鎂透過鏡頭祝福他新節目一切順利。
在15分鐘的片花當中，陳柏霖與好友們分別在專家的帶領下深入山林，前往了嘉義阿里山、南投、台南、台東，以及花蓮瓦拉米步道等地區，從事各自友善地球的活動。陳柏霖和劉冠廷在台南種下樹苗，與謝欣穎去了台東體驗刺激的高空滑索、溯溪，而謝欣穎還帶著他做瑜伽，軟Q的身骨讓陳柏霖大吃一驚。
另外陳柏霖和郭雪芙前往嘉義阿里山拯救櫻王，過程中還故意誇對方長得好看，互相鬥嘴，也與桂綸鎂則前往花蓮修復山屋，2人更爬上山頭眺望森林，種種自然體驗，在沒有劇本的安排下，陳柏霖與好友們嶄露了最真實的自己。
與陳柏霖一起踏上旅途的4位好友也特地為記者會準備了驚喜，分別錄製祝福影片送給陳柏霖，首位嘉賓劉冠廷俏皮的問說：「如果有第二季的話你還會帶上我嗎？」謝欣穎則表示自己在節目中，印象最深刻的應該就是台東的栗松溫泉那趟旅程，她也是在錄製中才發現原來自己有懼高症，但還是覺得相當有趣。郭雪芙坦言在節目中會看到有別於以往的柏霖哥，至於與陳柏霖認識超過20年的桂綸鎂，也大讚陳柏霖是個有「領導力」的人，可以讓他們有方向地錄製節目，不會亂無章法。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。