512護師節！四大超商+全聯拼了：中冰拿18元、霜淇淋19元

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5/12至5/15一連4天推出咖啡半價，在「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，拿鐵買5送5、美式買12送12。
📍中杯美式買12送12
（原價25元，平均特價13元）
📍中杯拿鐵買5送5
（原價35元，平均特價18元）
■摩斯漢堡：咖啡買一送一
5月12日當日限定，出示摩斯LINE官方帳號圖片，享中杯摩斯咖啡（45元）買一送一。
■星巴克：全品項買一送一
📍5月12日16:00至20:00限定，買兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，皆享買一送一，每人每次最多買二送二。
📍5月12日護師節開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，每帳號每天可抽一次買一送一，今（12）日是領券第1天，於明日開始兌換，每天兌換時間為11:00至20:00。
■7-ELEVEN：特大杯美式30元
🟡行動隨時取5/10至5/14
📍特大美式買12送12，期限7/31
（原價60元，平均特價30元）
📍現萃茶英式紅茶買3送3，期限6/30
（原價35元，平均特價18元）
📍黑糖珍珠燕麥奶買2送1，期限6/30
（原價75元，平均特價50元）
■OK超商：霜淇淋19元
🟡 5月11日至5月13日限3天
📍大杯美式買2送2
（原價45元，平均單杯23元）
📍大杯拿鐵買2送2
（原價55元，平均單杯28元）
🟡即日起至6月1日前
📍香草牛奶霜淇淋，原價30元，會員嘗鮮價19元。
■全家：單品美式買一送一
📍5月13日至15日限時3天，大杯單品美式（90元）買一送一，採取買一杯送兌換券一張的消費模式，第二杯憑小白單於5月16日至20日在原店免費兌換。
📍5月每逢周五、周六、周日，透過外送平台foodpanda下單，大杯經典／經典特濃系列咖啡享第3杯0元。
■萊爾富：指定罐裝咖啡6.5折
新品ROASTA系列的咖啡拿鐵、無糖黑咖啡，每瓶原價30元，5月31日前單瓶23元、2瓶39元，換算下來單瓶最低19.5元，相當於打6.5折。