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被譚德塞估「清零難持續」　趙立堅：勿發表不負責任言論

▲中國外交部發言人趙立堅11日回應有關世衛祕書長譚德塞對中國清零政策的看法，希望外界能理性、客觀看待中國的防疫政策。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅11日回應有關世衛祕書長譚德塞對中國清零政策的看法，希望外界能理性、客觀看待中國的防疫政策。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-12 06:23:04

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），10日在記者會上，罕見公開評論一國政府的防疫政策，認為中國堅持清零的防疫策略恐無法長期持續。對此中國外交部發言人趙立堅則回應，中國的動態清零總方針，不是要追求零感染，而是要以最低的社會成本、最短時間內控制疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。

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11日在例行記者會上，趙立堅表示，自從新冠疫情發生以來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零總方針，因時因勢不斷調整防控措施，疫情防控取得重大戰略成果。

趙立堅強調，中國能有迄今的防疫成果，得益於堅持「動態清零」總方針，中國政府的防控方針是經得起歷史檢驗的，也是科學且有效的，聲稱中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，此為國際社會有目共睹的事實。

作為人口大國，趙立堅認為，中國若放鬆疫情防控，必將導致大量老年人死亡，而動態清零總方針有效保護了老年人和有基礎疾病的弱勢人群，也與某些奉行所謂「群體免疫」、「自然免疫」、「躺平」政策的國家有明顯區別。

趙立堅指出，中國從自身國情出發，制定並實施動態清零政策，因時因勢不斷對防控措施進行調整，宗旨只有1個，就是最大限度保障人民生命健康，同時以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展。中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零，也有充分的信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫做出更大貢獻。

後續有其他外媒記者追問，希望可以具體回應有關中國對譚德塞論說法的表態時，趙立堅則又說：「我們希望有關人士能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，不要發表不負責任的言論。」

新冠肺炎疫情自2019年爆發後，世界多國都曾以「清零」做為防疫策略，甚至一度以中國作為防疫模範；然而，隨著變種病毒不斷出現，加上考量持續封鎖對經濟、民生的危害，越來越多國家都已轉變成「與病毒共存」模式，但中國仍堅持清零，進而引發不少爭議與問題，如近期的上海亂象即是一例。

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