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鋒面漸靠近！雨勢、風力增　首波「梅雨季滯留鋒」明報到

▲中央氣象局預報，今（12）日鋒面逐漸靠近，各地天氣不穩定，下午中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局預報，今（12）日鋒面逐漸靠近，各地天氣不穩定，下午中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 06:42:50

中央氣象局表示，今（12）、明兩天鋒面接近，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，今午後各地山區並有局部大雨發生，今晚至明日中部以北及東北部地區亦有局部大雨發生的機率；夜晚至清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

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氣象局指出，今日大氣環境轉偏南風，溫度上升、感受更溫暖，而鋒面前緣的對流接近，越晚降雨會越明顯；上午大致為降雨的空檔，各地大多為多雲，雖然還是有短暫陣雨的機會，但降雨較短暫、空檔亦較長。
 

氣象局說，下午後水氣會越來越多，中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加，且在各山區有局部大雨發生的機率，晚上之後風力亦增強，中部以北及東北部地區亦有局部大雨發生的機率，須留意瞬間降雨、雷擊及強陣風，也建議攜帶雨具。

在氣溫方面，氣象局表示，今日各地低溫約22至24度，白天高溫    為29至31度，中南部還會再更高一些，感受溫暖悶熱。

明日鋒面接近，中部以北及東北部降雨愈晚愈明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機會，不過比較偏向在山區。（編輯：林莞茜）

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