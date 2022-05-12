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斯里蘭卡動盪引「軍方政變」擔憂　速推新總理盼平民怨

▲斯里蘭卡持續動盪，有關軍方政變的傳言也甚囂塵上。圖為武裝軍人在可倫坡街頭巡邏。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡持續動盪，有關軍方政變的傳言也甚囂塵上。圖為武裝軍人在可倫坡街頭巡邏。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-12 07:23:142022-05-12 07:46:55

斯里蘭卡面臨獨立以來最嚴重的經濟危機，自上月起，反政府示威行動接連不斷，已經迫使總理馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）下台。然而，斯國的動盪局勢並未因此就獲得明確控制，憤怒的民眾喊話要總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）一起走人，就連軍方可能發動政變奪權的傳言也甚囂塵上。

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綜合《今日印度》等外媒報導，四面楚歌的戈塔巴雅．拉賈帕克薩總統，當地時間11日晚間發表全國演說，聲稱正在努力組建新政府，將在本週內任命1位讓多數人有信心、能認同的新總理和新內閣，並有意推動憲法改革。

▲斯里蘭卡總統的胞兄、總理馬欣達．拉賈帕克薩已於本週下台，但仍未能平息民怨。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡總統的胞兄、總理馬欣達．拉賈帕克薩已於本週下台，但仍未能平息民怨。（圖／美聯社／達志影像）
戈塔巴雅．拉賈帕克薩聲稱，自己將向國會下放大部分權力，等局勢恢復正常後，亦計畫採取措施廢除行政總統制度，並與其他政黨討論組建聯合政府一事。

然而，斯里蘭卡主要反對黨「團結人民力量」（Samagi Jana Balawegaya）提議，由反對黨領袖兼科倫坡區議會議員薩茲·普雷馬達薩（Sajith Premadasa）來組建新政府，但前提是戈塔巴雅．拉賈帕克薩必須下台，相當於是拒絕了總統建立聯合政府的呼籲。

另一政黨「斯里蘭卡自由黨」（SLFP）也表達對薩茲·普雷馬達薩出任總理的支持，但希望反對黨領袖，不用非等總統下台才接任總理，這樣才能防止局勢進一步惡化為無政府狀態，而且在總理空缺的情況下，也可能導致斯里蘭卡在外援談判時面臨困難，因為它需要繼續與國際貨幣基金組織（IMF）針對救助問題進行討論。

另一方面，隨著斯里蘭卡實施宵禁，軍隊在街上密集巡邏，部署於首都可倫坡等主要城市街道的裝甲車和部隊數量越來越多， 並被允許對任何劫掠公共財產、對生命造成傷害者開槍，有關斯里蘭卡政變、軍方將接管的傳聞也甚囂塵上。

▲在示威行動中遭縱火的車輛。（圖／美聯社／達志影像）
▲在示威行動中遭縱火的車輛。（圖／美聯社／達志影像）
儘管斯里蘭卡國防部長古納拉特內（Kamal Gunaratne）強調，國家陷入危險時，軍方有權出面處理，不應認為軍方正在試圖奪取權力，因為軍方根本就沒有這樣的意圖；但當和平示威落幕，縱火、襲擊等暴力取而代之時，也讓斯里蘭卡的前景持續混亂不明。

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