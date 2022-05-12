強生的助攻？與瑞典芬蘭簽安全協議　分析：鼓勵進北約

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包含大西洋理事會（the Atlantic Council）北歐主任安娜威斯蘭德（Anna Wieslander）在內的部分專家指出，強生向瑞典、芬蘭提供來自英國的安全保證，雖然偏向政治宣言，而非完全成熟的國際條約，但在局勢高度緊張的情況下，英國這項承諾的價值並不低，不僅只有象徵意義，更在於推動前述2國越過界線，在下週向北約提出申請。
瑞典外交部長林德（Ann Linde）上週訪問華府時，得到了來自美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的廣泛安全保證。瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日前往柏林時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也承諾支持北歐國家加入北約。
然而，報導形容，英國這項聲明比其他北約國家迄今為止所做的任何雙邊保證，都還要「更進一步」，因為它涵蓋了北約成員資格申請和成為正式會員國之間，這段潛在的脆弱過渡期，即北約第5條完整的集體防禦保護措施生效的時間點；過渡期被認為芬蘭、瑞典可能面臨的關鍵風險時刻，或將持續長達12個月，因批准入約的程序相當漫長。
法格斯騰表示，如果芬蘭、瑞典真的在近期提出申請，接下來俄羅斯的干預行為，可能會從北約30個成員國的其中一些下手，作法包含網絡攻擊、虛假宣傳、電子干擾、入侵領空，甚至是更為具體的事情，如俄國已將伊斯坎德爾導彈（Iskander missiles）轉移到加里寧格勒（Kaliningrad，俄羅斯位於波羅的海沿岸的外飛地）。不過，法格斯騰也提到，俄羅斯目前正專注在與俄克蘭的戰事上，也可能根本沒太多精力和資源，來應對北約新側翼的意外出現。
至於強生在事後接受《英國廣播公司》（BBC）採訪，被問到是否認為瑞典等國應該加入北約時，他的回應是英國不應干預其他國家關於此事的內部辯論，但也補充道：「如果瑞典選擇這樣做，我們將強烈支持其加入。我們當然會努力讓事情盡可能順利和輕鬆的進行。」