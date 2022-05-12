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學校公費快篩遭部會互踢皮球　江啟臣批：學童自主應變？

▲國民黨立委江啟臣今（12）日表示，基層學校面臨快篩試劑嚴重不足，向教育部反映，卻推給衛福部，至今無人指揮、負責。（圖／翻攝自臉書）
▲國民黨立委江啟臣今（12）日表示，基層學校面臨快篩試劑嚴重不足，向教育部反映，卻推給衛福部，至今無人指揮、負責。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-12 09:02:372022-05-12 09:03:32

國民黨立委江啟臣今（12）日表示，基層學校已面臨快篩試劑不足的窘境，委由教育局向教育部反應的結果，卻不是由教育部和衛福部積極協調，讓教育部保證補足地方基層不足的劑數，而是先要學校互相借用、再稱衛福部主責。

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根據中央流行疫情指揮中心4月28日宣布，學生自主防疫期滿，須快篩陰性才可上學，將提供國小至高中學生每人2劑公費快篩試劑，行政院長蘇貞昌更裁示，由指揮中心提供教育部快篩，再轉發給各地方縣市政府教育局處。

5月7日教育部又宣布新的停課措施，對於班級因有學生確診而放防疫假者，由學校提供1人1劑快篩，更表示會提供各校一定數量的快篩作為「戰備存量」，以備不時之需。江啟臣表示，事實是上數量根本不足，「生吃不夠、還想曬乾」。

江啟臣說，他在台中接到學校反映，許多確診人數較多的學校快篩試劑嚴重不足，台中市府教育局向教育部反應後，教育部卻是推搪給地方，要地方學校和學校間自行相互支應，甚至表示衛福部才是業務主導者，應該要找衛福部配給的地方衛生局「支援」，放生地方各自擠壓量能，卻不設法兌現足量供應的承諾，形同中央部會互踢皮球，指揮混亂，無人負責。

江啟臣表示，從改變匡列和停課標準到原先的每人2劑降為每人1劑，即可知道快篩試劑的嚴重不足，再次凸顯中央防疫的落後部署，現階段教育部發放的快篩不只猶如杯水車薪，速度更是趕不上爆增的確診人數，中央說要提供公費快篩還遲不到位，讓學校、老師及學生和家長無所適從，難道最後又是要大家「自主應變」？

「學生確診人數不斷暴增，日前已突破5萬人，面對急遽飆升的確診人數，快篩不足等於是讓學校師生赤手空拳對抗病毒。」日前行政院長蘇貞昌裁示，由指揮中心提供快篩，教育部負責發放各地方政府，現在學校卻不斷反映快篩試劑嚴重不足。江啟臣質疑，現在是要衛福部還是教育部負責？還是現在都是用口號防疫，說得到、做不到？他要求蘇貞昌正視學校需求，要求所屬落實指引，讓教育部扛起責任，停止和衛福部互踢皮球，即刻補足學校公費快篩試劑。

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