支持防疫緊縮改回10+7？李秉穎滅火：只是舉例

台大兒童醫院主治醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（12）日上午接受資深媒體人周玉蔻連線訪問，針對國內疫情疫情，李秉穎昨（11）日於民進黨中常會進行專案報告，稱居隔政策可能改回10+7，不過他今天澄清自己只是「舉例」，重點是醫療量能不崩盤。
李秉穎昨日於民進黨中常會後指出，本土疫情還未達到高峰，預計6月初會有更多的每日確診個案，「可能會考慮縮緊防疫措施，但居隔政策可能會從3+4天改回10+7天」，不過他上午接受周玉蔻採訪時表示，「那是一個舉例，不是我主張改為10+7」，但如果疫情太嚴重得話不排除加嚴防疫措施。
李秉穎說明，是否要緊鎖防疫政策要看醫療收治量能而定，是不是會影響到其他的病人，目前看來收治重症的狀況還可以負擔，不過由於我國長者的疫苗接種率並不高，他們屬於高風險族群，應該儘速接種疫苗，「總是要趕快開始打，越早打越好」。
而對於口服用要發配，李秉穎同意台北市長柯文哲日前「快篩陽就給藥」的說法，尤其針對重症高風險族群，要能及時用藥，希望高峰能緩聲緩降，醫療能力就不為受到影響，所以以目前的防疫目標來說是有正面意義。
如果依照死亡率來看，我國的死亡率和全球相比算還好，韓國是0.11%、美國0.83%、歐洲0.53%，而台灣近期的確診死亡率還不到這個程度，目前還在控制範圍之內，不過他也提醒，「我們還沒有達到高峰，長者的感染率還不高，未來還有待觀察」。