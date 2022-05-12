小嫻：只曬恩愛活著很累　昔開分手地獄梗惹怒金剛

藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）前年8月認愛，在恆春一起擺攤賣雞翅，感情非常甜蜜，1年多戀情無預警破局，讓粉絲們相當扼腕，也覺得非常惋惜，有網友質疑為何分手也要開直播？其實交往期間，兩人就會分享日常爭吵，不會隱瞞粉絲，當時被催促在南部買房或快點結婚，小嫻曾脫口說「萬一分手怎麼辦」，這個「地獄梗玩笑」誤觸金剛的地雷，一度傳出鬧分手，他們索性開直播和粉絲說清楚 ，「好壞都跟大家講」。

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▲小嫻、金剛經常開直播與粉絲話家常。（圖／小嫻臉書）

在肺炎疫情升溫前，小倆口偶爾會到夜市大街上擺攤，小嫻分享手做飾品，非常受歡迎，金剛賣的蒜香辣雞翅，也常銷售一空，在墾丁的日常生活很愜意，沒想到因為疫情攪局，不能外出做生意，索性做起直播業配，小嫻會挑選好用的保養品、產品推薦給粉絲，南部天氣悶熱，她在室外賣力推薦，常常滿頭大汗，粉絲非常心疼，要她多喝水，金剛也會體貼幫忙擦汗。

人生經歷豐富，都曾在感情路上受傷，能走在一起，也是一種緣分。對於戀情，他們非常大方，格外珍惜遲來的愛情，收到許多粉絲關心，小嫻和金剛去年在直播時表示，聊及分手議題，認為老是把分手掛嘴邊，對感情沒有幫助。兩人頗有感觸地說，「很多情侶交往，感情好時會一起買房子或養寵物，後來緣分沒了想分手，或者孩子生了就離婚，就會很尷尬」，彼此就話題交流意見，不會因為這種小事吵架或分手，「如果我們吵架怎麼還會一起開直播呢，會很尷尬吧！」要粉絲看到新聞不要太緊張。

▲金剛（左）、小嫻意外分手，讓粉絲覺得惋惜。（圖／小嫻臉書）

許多明星藝人公開談另一半，大多會隱惡揚善，把對方形容成非常棒的人，最後突然分手，讓外界跌破眼鏡！金剛過去有一段感情，就是個慘痛經歷，主動提過想把對方娶回家，沒想到來意外被甩，還被說管太多，他不想指名道姓，但坦言和小嫻交往過程，無論好壞都樂於與粉絲分享。

和何守正當年婚姻破局，也出乎外界意料，小嫻透露：「我以前談戀愛也會一直感謝對方的好，逢人都說他的好，不適合的部分不會講，結果搞到突然分開，大家嚇死了，你們不是很好嗎？怎麼突然間就這樣子！」

他們透過直播和粉絲分享日常，無論好的、壞的都不隱藏，金剛甚至連私密部位動手術的話題，也不避諱說出經驗談。小嫻認為，「其實生活中的摩擦，我們也都真實分享，表示我們沒有什麼事情是解決不了的，如果我們一直在那邊曬恩愛，有負面的也不分享，那就表示我們只想給大家看到美好的那一面，而不是真實那一面，這樣活著很累。」如今兩人分手也透過直播告訴大家，證明心裡坦蕩蕩