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台幣會破30元？央行總裁也難預測　僅保證不會成最弱亞幣

▲新台幣兌美元會不會貶破30元？中央銀行總裁楊金龍表示很難預測，但不會成亞洲最弱貨幣，且市場失序央行就會進場調節。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元會不會貶破30元？中央銀行總裁楊金龍表示很難預測，但不會成亞洲最弱貨幣，且市場失序央行就會進場調節。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-05-12 10:26:43

美國聯準會（Fed）加速升息，美元持續走強，新台幣兌美元一度貶破29.8元，立委也關心新台幣是否進一步貶破30元？加重國內物價上漲及通膨壓力。對此，中央銀行總裁楊金龍今（12）日在立法院財委會表示，「我很難預測」，僅保證不會成亞洲最弱貨幣，並重申若市場供需失衡，導致市場失序，「我們就會進去調節」，3、4月都有進去調節。至於30元是不是「楊金龍防線」？他強調「央行沒有防線」，也不是以防線做干預理由。

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楊金龍表示，資金進出對匯市影響非常大，也很難預測，外資會不會持續匯出？央行也不敢保證。不過，他說，近期外資匯出金額與在台股賣超金額差不多，而外資匯出，不僅股市受影響，也會影響匯市，央行也一直關注外資動向，若影響市場穩定，央行一定會進場。

至於新台幣會不會貶破30元？楊金龍表示，「我很難預測」，匯市由場供需決定，匯率不容易預測，但他強調，新台幣不會成為亞洲最弱貨幣，目前看來除越南幣有稍強一點，其他大部分都是貶值，美元獨強，但

對於市場認為新台幣地板及天花板價在27.5元、30元，也是「楊金龍防線」？對此，楊金龍強調，「央行沒有防線」，匯市由供需決定，當然供需不平衡，導致市場穩定就要進場，但立委質疑這樣怎會沒有防線？楊金龍說，「不是以防線做干預理由」，那就是有隱形防線在 ？楊金龍只是笑一笑沒有直接回應。

不過，新台幣走貶對國內通膨造成壓力，楊金龍坦言，若從28元貶至29元，對消費者物價指年增率會上升0.1至0.17個百分點，若貶至29.5元，會上升0.2至0.25個百分點。

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