Google I/O新品齊發！首款智慧錶亮相　Pixel 6a 7月開賣

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Pixel 6a 承襲 Pixel 6 設計元素，包含具耐用金屬邊框的經典相機列，還可以使用更新後的 Material You，打造個人化的手機介面與風格，提供粉炭白、石墨黑和灰綠色等3色，並有專屬保護殼同步推出。
Pixel 6a相機列中內建主鏡頭和超廣角兩種後置鏡頭，此外，Pixel 6a 也採用了與 Pixel 6 相同的自拍鏡頭。Pixel 相機功能多元，並能根據使用者需求進行調整，像是支援「自然色調」功能可以呈現不同膚色健康美；「夜視模式」讓你在低光源環境中也能拍出精美相片。
「魔術橡皮擦」則可為你消除相片中的干擾元素，提升魔術橡皮擦功能，讓使用者能調整相片中干擾元素的顏色，只需一按，干擾元素便和背景自然融合。同時具備Pixel 6 Pro相同的語音辨識功能，包括錄音工具、即時字幕和即時翻譯。開啟超級省電模式後，電池續航力最多 72 小時，此外，Pixel 6a 具備功能推送（Feature Drops），可在第一時間更新Android 13 。
Pixel Buds Pro主動降噪真無線耳機，今年7月登場
Pixel Buds Pro為旗艦等級的無線耳機，提供主動降噪（ANC）功能，採用獨家設計的揚聲器，以及專屬的 6 核心音效晶片來執行 Google 開發的演算法，且全經過 Google 自家的音訊工程團隊調校。
採用 Silent Seal技術，可配合耳形進行調整，盡可能消除大部分的噪音。此外，耳機內建的感應器也能監測耳道內的壓力，即使長時間聆聽也能保持舒適，耳內悶塞感。音量等化器會根據音量大小自動調整音調，讓高、中、低音保持和諧悅耳，預計在今年稍晚支援空間音訊，屆時當你在相容的 Pixel 手機上觀看支援空間音訊的電影或電視節目時，就能體驗彷彿置身現場的優質音效。
同時，Pixel Buds Pro 能預測你下一步的行動，配合全天的行程進行調整，舉例來說，如果你結束筆電上的視訊通話，並準備出門走走及聆聽音樂，你不必在藍牙功能選單中反覆操作。Pixel Buds Pro 具備多點連線功能，可以在最後連線的兩個藍牙裝置之間自動切換，包括筆電、平板電腦、電視，以及 Android 和 iOS 手機，具備無線充電功能，開啟主動降噪功能，最長可使用7小時，售價5990元，7/21在台灣開放預購。
Pixel Watch Google首款智慧錶
Google親自打造的第一款智慧手錶Pixel Watch，採用圓弧設計的錶冠，使用回收再利用的不鏽鋼材質，還有能夠輕鬆扣上、可以客製化的錶帶，可以從手腕上輕鬆享受 Google 全新的 Wear OS 體驗和 Fitbit 領先業界的健康和健身工具，預計今年秋季推出。
Pixel 7將搭載新一代的Tensor處理器 2023年推出
同時提前預告即將推出的旗艦機 Pixel 7，將搭載新一代的 Google Tensor。Android 平板電腦也將配置Google Tensor處理器，則將在 2023 年有更多的訊息。