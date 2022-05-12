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羽球／前後任球后對決！戴資穎不敵山口茜　失優霸盃首點

▲戴資穎。（圖／Badminton photo提供）
▲戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-12 11:10:30

2022優霸盃世界羽球女子團體錦標賽8強，我國女團今(12)日在8強出戰日本隊，首點女單上演前後任球后對決，戴資穎和山口茜鏖戰3局、56分鐘，最終戴資穎以10：21、21：19、19：、21吞敗，失掉首點。

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台灣女團在小組賽連續擊敗西班牙、澳洲，最終戰不敵中國以分組第2晉級8強，經抽籤決定8強對上現任球後山口茜領軍的日本隊。且今天首點就是互換球后位置後兩人首次對決，過去交手18次，小戴取得10勝8負優勢。

今天開局雙方你來我往，可惜小戴在9：11時連失4分，被山口茜拉開差距，最後再連拿6分，以10：21拿下。山口茜昨小組賽意外輸給世界排名第333的印尼18歲女將Bilqis Prasista，但今天完全找回犀利手感，防守也相當堅強，讓小戴難以招架。

次局，小戴一路取得領先，但山口茜緊追在後，一度逆轉7分落後追到18：17，好在小戴穩住先來到20：17拿到菊點，儘管有些操之過急丟了2局點，最後小戴改變方向打向底線，讓山口茜來不及回擊，小戴以21：19扳回一城。

決勝第3局，兩人激戰不斷互換領先，山口茜次犀利殺球，再加上網前翻網幸運球先拿到13：17領先，不過小戴沒有放棄積極跑動作出攻擊，可惜回球出界讓對手拿到3個賽末點，化解2個後，小戴反拍掛網，自己也相當懊惱，仍以19：、21落敗。

面對實力堅強的日本，台灣女團要勝出的難度相當大，第2點女雙派出許雅晴／林琬清，要對上3屆世錦賽銀牌組合廣田彩花／福島由記，第3點女單推出「交大學霸」許玟琪，大戰世界排名第6的奧原希望。

第4點女雙李佳馨／鄧淳薰挑戰世界排名第5的松本麻佑／永原和可那，最後第五點女單由宋碩芸強碰世界排名13的高橋沙也加。

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