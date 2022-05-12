九宮格新制是益智遊戲？立委籲停課方式　授權校長決定

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教育部5月8日針對國高中生祭出停課新規，取消全校性暫停實體課程，改以確診學生所屬班級座位九宮格同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。
林奕華質詢時表示，九宮格新制，指揮中心有徵詢過教育部意見嗎？現在網路上已出現數學素養題，以新北市某高中班級傳出的狀況為例，若班上有1個學生確診、9人快篩陽性，請問有幾位學生能來上課，最後算出僅剩4位，「這樣意義在哪？」
潘文忠回應，九宮格規範是考量國高中疫苗覆蓋率較高，但有更大的前提，會因應學生互動狀況不同，賦予彈性調整的空間，九宮格為原則但非唯一規定，畢竟「疫情不會各縣市、各校一模一樣」，因此原本在公布時就保有彈性，讓各校、各縣市因應，像上述例子就能夠全班停課。
林奕華追問，是否能授權校長依照學校狀況，決定是否全班或全校停課？潘文忠說，「當然可以」，主要是學校希望有基礎原則做參考，但防疫不容易有一致性作法，因此希望有彈性、空間，讓學校因地制宜處理。
另外，林奕華指出，有地方政府反映校園快篩試劑不夠用，卻得到教育部高層回應，先跟其他學校調度或請求在地衛生局支援，請地方自行想辦法，這顯現整體快篩試劑不足，配給教育單位也不夠，九宮格匡列法大概也是因應快篩試劑不足所致。
潘文忠說，校園快篩試劑昨天已補到100萬劑，會繼續爭取，另外，指揮中心已說明5月底前快篩會大量補充，相信暑假時能有更多快篩試劑，但提醒學校按照規範配發快篩試劑，目前快篩試劑的配置是學校備戰存糧，不能普發。
立委鄭正鈐指出，台灣青年民主協會日前針對九宮格新制提出2主張，包括重新檢討作法、從寬認定防疫假，教育部日前已發函說明防疫假，現在想了解九宮格新制會不會改？
潘文忠回應，以確診者為核心的防疫政策是全民防疫通則，現行九宮格新制與指揮中心防疫策略一致，不會更改，但這項規範保有彈性。
立委黃國書認為，九宮格匡列沒意義，沒有一個縣市在實施，乾脆讓各校自行判斷，現在最重要的是告訴師生、家長，什麼情況要採線上教學、混成教學，是否給予相關設備、補助。
潘文忠說，教育部對學校教學不會硬性規定，而是讓教師斟酌考量，給予其上課方式的空間，若擔心學生未來有學習落差，教育部會特別留意。
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