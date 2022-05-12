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九宮格新制是益智遊戲？立委籲停課方式　授權校長決定

▲立委林奕華今（12）日在立法院質詢時指出，九宮格停課新制被戲稱為「數學時事題」，盼教育部檢討。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.12）
▲立委林奕華今（12）日在立法院質詢時指出，九宮格停課新制被戲稱為「數學時事題」，盼教育部檢討。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.12）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-12 11:39:242022-05-12 11:50:28

教育部長潘文忠今（12）日赴立法院進行專題報告，多名立委關注國高中九宮格停課爭議，立委林奕華笑稱，「九宮格」到底是防疫政策還是益智遊戲，網路已出現數學素養題，盼教育部檢討。潘文忠回應，不會更改相關規範，但賦予彈性調整的空間，並授權校長依照學校狀況，決定停課方式。

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教育部長潘文忠今天赴立法院，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告。

教育部5月8日針對國高中生祭出停課新規，取消全校性暫停實體課程，改以確診學生所屬班級座位九宮格同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

林奕華質詢時表示，九宮格新制，指揮中心有徵詢過教育部意見嗎？現在網路上已出現數學素養題，以新北市某高中班級傳出的狀況為例，若班上有1個學生確診、9人快篩陽性，請問有幾位學生能來上課，最後算出僅剩4位，「這樣意義在哪？」

潘文忠回應，九宮格規範是考量國高中疫苗覆蓋率較高，但有更大的前提，會因應學生互動狀況不同，賦予彈性調整的空間，九宮格為原則但非唯一規定，畢竟「疫情不會各縣市、各校一模一樣」，因此原本在公布時就保有彈性，讓各校、各縣市因應，像上述例子就能夠全班停課。

林奕華追問，是否能授權校長依照學校狀況，決定是否全班或全校停課？潘文忠說，「當然可以」，主要是學校希望有基礎原則做參考，但防疫不容易有一致性作法，因此希望有彈性、空間，讓學校因地制宜處理。

另外，林奕華指出，有地方政府反映校園快篩試劑不夠用，卻得到教育部高層回應，先跟其他學校調度或請求在地衛生局支援，請地方自行想辦法，這顯現整體快篩試劑不足，配給教育單位也不夠，九宮格匡列法大概也是因應快篩試劑不足所致。

潘文忠說，校園快篩試劑昨天已補到100萬劑，會繼續爭取，另外，指揮中心已說明5月底前快篩會大量補充，相信暑假時能有更多快篩試劑，但提醒學校按照規範配發快篩試劑，目前快篩試劑的配置是學校備戰存糧，不能普發。

立委鄭正鈐指出，台灣青年民主協會日前針對九宮格新制提出2主張，包括重新檢討作法、從寬認定防疫假，教育部日前已發函說明防疫假，現在想了解九宮格新制會不會改？

潘文忠回應，以確診者為核心的防疫政策是全民防疫通則，現行九宮格新制與指揮中心防疫策略一致，不會更改，但這項規範保有彈性。

立委黃國書認為，九宮格匡列沒意義，沒有一個縣市在實施，乾脆讓各校自行判斷，現在最重要的是告訴師生、家長，什麼情況要採線上教學、混成教學，是否給予相關設備、補助。 

潘文忠說，教育部對學校教學不會硬性規定，而是讓教師斟酌考量，給予其上課方式的空間，若擔心學生未來有學習落差，教育部會特別留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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