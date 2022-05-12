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蕭敬騰出道滿15年　深夜發文坦言「現在的我變了」

▲蕭敬騰吐露出道15年的心聲。（圖／向上科技教育基金會）
▲蕭敬騰吐露出道15年的心聲。（圖／向上科技教育基金會）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-12 11:09:572022-05-12 11:19:30

35歲蕭敬騰（老蕭）昨（11日）迎來出道15週年，他凌晨12點多在臉書、IG分享一段自拍影片，感性自白1分鐘，其中在微博的發文中提到「現在我變了」，並說明原因 。

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▲▼蕭敬騰出道15週年。（圖／蕭敬騰臉書）
▲▼蕭敬騰出道15週年。（圖／蕭敬騰臉書、華納提供、公視提供、記者陳明安攝）
▲蕭敬騰參訪香奈兒生前的寓所，並躺上「全巴黎最好坐的沙發」。（圖／華納提供 , 2018.03.12）
▲蕭敬騰首度演出電視劇。（圖／公視提供，2018.03.27）
▲蕭敬騰演唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）
▲▼蕭敬騰出道15週年。（圖／蕭敬騰臉書、華納提供、公視提供、記者陳明安攝）
▲▼蕭敬騰出道15週年。（圖／蕭敬騰臉書、華納提供、公視提供、記者陳明安攝）
老蕭用變臉特效自拍影片，笑說原本要選哭臉的效果，但感覺太悲傷而沒使用，接著說：「謝謝大家的支持，本來也沒有特別想提，但是每到今天都會覺得很彆扭，到底要提還是不要提，因為我覺得，我就是一個不喜歡提自己的人，我是一個自我認定感還滿低的，但我知道很多人很在乎今天，非常感謝，謝謝你們支持我，我會像我出道第一天一樣，繼續努力，繼續熱愛自己熱愛的事情，加油！」

▲老蕭分享出道15週年心聲。（圖／蕭敬騰臉書）
▲老蕭分享出道15週年心境。（圖／蕭敬騰臉書）
另外，老蕭也在配文寫下：「15年了，想想真的有點神奇，你們有什麼改變嗎？！對你們有說不完的感謝，只有比15年前更加努力了！」此前，老蕭在微博發文：「15年前的今天，讓我們認識，現在我變了，變得更加努力，更加熱愛，謝謝你們！」

▲▼老蕭臉書（上圖）、微博全文。（圖／蕭敬騰臉書、微博）
▲▼老蕭臉書（上圖）、微博全文。（圖／蕭敬騰臉書、微博）
▲▼老蕭臉書（上圖）、微博全文。（圖／蕭敬騰臉書、微博）
蕭敬騰入行前在餐廳駐唱，2007年參加第一屆《超級星光大道》踢館單元爆紅，正式踏入歌壇，至今發行7張個人正規專輯，舉辦多場世界巡演，曾獲選10大傑出青年、金曲歌王等殊榮，私下長年致力公益，歌而優則演的他，曾演電視劇、電影，拿過香港電影金像獎新人獎，演藝資歷輝煌，對華人社會的影響也極深。（編輯：楊穎軒）


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