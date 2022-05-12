楊丞琳傳整型縮鼻？怒曬16歲嫩照　霸氣嗆：沒做就是沒有

37歲女星楊丞琳打從高中出道，2000年加入女團「4 in Love」發片，隔年便以《流星花園》的小優展露光芒，從小被外界看著長大，慢慢成熟為「可愛教主」，卻仍被大陸媒體謠傳整型，她近日公開PO出16歲的稚嫩照片，霸氣否認整型傳聞，「沒有所謂偷偷Do什麼，沒有Do就是沒有！」





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▲楊丞琳錄製《燦爛的前行》受到觀眾喜愛。（圖／楊丞琳微博）

楊丞琳嫁給李榮浩後，在中國知名度增高，參加《乘風破浪的姐姐》唱跳表現亮眼，最近加盟戀愛實境節目《燦爛的前行》，獨特愛情觀引發眾多討論，開始被微博營銷號流傳整型，包括眉頭從凹陷變立體，山根隆起、鼻翼也內縮了，還斬釘截鐵說「她沒整我把手機吃了」。





面對質疑，楊丞琳在社群平台曬出16歲和現今的對比照，強調在演藝圈成長，「每一刻都被注視著，沒有所謂偷偷做什麼，沒有DO就是沒有」，證明是純天然美貌，反擊「你們做影片怎麼沒拿這張比對呢？這張可看到我的鼻頭依然很鈍，為何總刻意挑選完美角度的圖，誤導大眾說我做這做那，是變相的誇我嗎？哈哈哈！」





▲楊丞琳自嘲鼻頭到現在都沒變。（圖／翻攝微博）

▲楊丞琳曬出16歲照片，證明長相沒變過。（圖／翻攝微博）

她也歡迎大家來驗證，「歡迎大家瀏覽我各個戲劇影片，任何時期的皆可，或非定格影像及非修圖照片，除了眉毛變化真的很大之外，我什麼都沒做，有的話絕對不吝嗇分享，可惜，我沒有，呵呵。」仍有人對於整型傳聞言之鑿鑿，讓她感覺相當無奈。



