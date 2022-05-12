民進黨台中潭雅神區議員民調 新人拚當老戰友「學弟」
民進黨台中市議員初選，第3波電話民調結果今（12日）公佈，第5選區（潭子、大雅、神岡）4搶3，現任周永鴻領先、新人林義偉緊追在後、老將蕭隆澤排第3。另第9選區（北區）疑因樣本數不足，昨晚民調延至今晚繼續進行，明天與最後梯次的東南區一同公佈。
第5選區（潭子、大雅、神岡）除了周永鴻與蕭隆澤力拚連任，還有2018年連任失利的張雅旻、同屆落選頭林義偉捲土重來。電話民調結果，周永鴻30.34%拔得頭籌，新人林義偉28.03%排第2，老將蕭隆澤27.89%第3、張雅旻13.23%殿底。
周永鴻是林佳龍的台大政研所學弟，於林的市長任內擔任民政局長。2018年5名民進黨候選人組成「新五力」，除了林義偉落選，施志昌、林德宇、林祈烽及黃守達都當選，林義偉3年多來仍持續協助地方選民服務，此次順利取得當老戰友「學弟」的門票。蕭隆澤已連任3屆，基層實力堅強。張雅旻曾任林佳龍特助，2014年以第2高票當選，2018年連任失利。
今晚延續電話民調的第9選區（北區）4搶2，7年級生賴佳微已連任3屆，面臨高敏裕、楊宗澧、陳俞融3人挑戰。第11選區（東南區）5搶2+1，老將鄭功進尋求連任，新人陳雅惠、何昆霖、翁俊楠、吳文豪爭出頭。