陳修將涉殺22歲女友「罪嫌重大」 法官裁定再延押2月
知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，疑似因懷疑22歲胡姓女友劈腿，涉嫌在去（2021）年10月15日在汽車旅館內將她殺害，彰化地院原裁定陳修將以20萬元交保、限制住居，後經檢方不服抗告重開羈押庭，更裁「收押未禁見」至今，今（12）日裁定自5月14日起再延押2個月。
陳修將涉嫌殺害小他13歲的胡姓女友，但訊問過程他否認犯行，僅稱打了他一巴掌，彰化地檢署依殺人罪嫌提起公訴，去年12月先是裁定他20萬元交保，檢方不服提出抗告後重開羈押庭，更裁「收押未禁見」至今；彰化地院參酌相關卷證後，仍認為陳修將傷害致死犯嫌重大，有理由認為陳有逃亡及勾串證人之虞，且具保或限制住居等替代性處分，均無法防止上開原因發生。
彰化地院認為，陳修將自今年3月14日起延押2月後，仍有羈押之必要，因此今再裁定繼續延押2月。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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