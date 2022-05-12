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陳修將涉殺22歲女友「罪嫌重大」　法官裁定再延押2月

▲陳修將涉嫌殺害胡姓女友，彰化地檢署依傷害殺人罪起訴，彰化地院裁定收押未禁見，今（12）日裁定再延押2月。（圖／翻攝自陳修將臉書）
▲陳修將涉嫌殺害胡姓女友，彰化地檢署依傷害殺人罪起訴，彰化地院裁定收押未禁見，今（12）日裁定再延押2月。（圖／翻攝自陳修將臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 11:36:41

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，疑似因懷疑22歲胡姓女友劈腿，涉嫌在去（2021）年10月15日在汽車旅館內將她殺害，彰化地院原裁定陳修將以20萬元交保、限制住居，後經檢方不服抗告重開羈押庭，更裁「收押未禁見」至今，今（12）日裁定自5月14日起再延押2個月。

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陳修將涉嫌殺害小他13歲的胡姓女友，但訊問過程他否認犯行，僅稱打了他一巴掌，彰化地檢署依殺人罪嫌提起公訴，去年12月先是裁定他20萬元交保，檢方不服提出抗告後重開羈押庭，更裁「收押未禁見」至今；彰化地院參酌相關卷證後，仍認為陳修將傷害致死犯嫌重大，有理由認為陳有逃亡及勾串證人之虞，且具保或限制住居等替代性處分，均無法防止上開原因發生。

彰化地院認為，陳修將自今年3月14日起延押2月後，仍有羈押之必要，因此今再裁定繼續延押2月。（編輯：林莞茜）

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