「川語錄」有望回歸？馬斯克購推特　揚言解放川普帳號

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馬斯克自稱是「自由言論的絕對論者」，更直言封殺川普帳戶反而強化右派份子大肆宣揚川普主張的機會，並批評這項禁令是「道德錯誤且無比愚蠢」。
他認為，永久禁用應是「十分罕見」，應該僅限於經營網路機器人或散播垃圾郵件的帳戶。且永久性禁令會削弱人們對推特的信任，如果出現錯誤和糟糕的推文，就應該刪除或屏蔽，暫時禁止發文是合適的，但不是永久禁止。
對此，白宮表示，推特撤銷川普禁令，這是企業自己的決定，但應確保社交平台不要成為虛假訊息的溫床。
自去年1月6日的國會暴動之後，推特就以「違反該平台禁止煽動暴力」的規定，永久關閉川普擁有超過8800萬粉絲的推特帳號。在被關閉帳號之前，川普時常在推特上大放狂言，批評媒體報導不實消息、吹噓自己的政績，脫韁般的言論也常讓人看的捏把冷汗。
以下節錄過去川普在推特上的狂言語錄：
- 我們剛剛在新墨西哥州築了一道強大的圍牆。在2019年1月30日完成——比預定的提早了47天！還有許多英里正在建造！＃完成圍牆
- 「華盛頓郵報無視基本新聞準則，因為他們想推廣那顯而易見的，針對川普的偏見」。科文頓學生對華郵提告。放手去告吧尼克（指提告學生）。假新聞！
- 有些人就是不爽我跟蒲亭相處得很好。他們寧可看戰爭開打也不願接受這件事。這叫「川普精神錯亂症候群」！
- 哇！國安局（NSA）已經刪除6.85億件電話紀錄與簡訊。侵犯隱私？他們卻聲稱是技術故障。居然這樣可恥，獵巫仍在繼續。
- 與北韓的良好對話很多都進展順利！同時，已經有8個月沒有飛彈試射或核試驗。全亞洲都激動了。只有包括假新聞在內的反對黨才會抱怨。如果不是我，我們現在正在和北韓打仗。
- 我們所有人都能同意，美國現在是世界第一了。我們是全世界嫉妒的對象，好事還在後頭！
- 中國真的在Des Moines Register和其他報紙上置入宣傳廣告，讓它看起來像是新聞報導。這是因為我們在貿易上打趴他們了，開放市場，農民將這告一段落後發財！
- 如果反對黨（不，不是媒體）贏得選舉，股票市場現在肯定下跌至少1萬點。我們卻引領向上漲、漲、漲
- 被操弄且腐敗的媒體，是人民公敵！
- 穆勒的調查完全是矛盾，非法操縱的！是一場不該被允許的調查。而應該調查的是民主黨的勾結，以及他們所犯下的種種罪行。獵巫行動！