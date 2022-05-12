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「川語錄」有望回歸？馬斯克購推特　揚言解放川普帳號

▲在去年國會暴動之後，美國前總統川普的推特隨即遭到永久關閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲在去年國會暴動之後，美國前總統川普的推特隨即遭到永久關閉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-12 11:23:552022-05-12 11:51:49

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Mus）日前砸下440億美元買下推特，收購案仍在進行當中，不過馬斯克也陸續在推特上透露對於推特的經營策略，10日時更放話表示，入主推特之後，將會撤銷推特對美國前總統川普的封殺令。川普不論是在執政時期還是尚未成為總統時，常常在推特上發表狂言，脫韁般的言論也常讓人看的捏把冷汗。

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根據《路透社》報導，馬斯克於上月達成以440億美元現金買下推特的協議，預計完成收購之後，馬斯克將會暫時擔任推特執行長。目前收購案尚在進行當中，但馬斯克10日時表示，一旦收購推特的交易完成將恢復川普被封殺的推特帳號。

馬斯克自稱是「自由言論的絕對論者」，更直言封殺川普帳戶反而強化右派份子大肆宣揚川普主張的機會，並批評這項禁令是「道德錯誤且無比愚蠢」。

他認為，永久禁用應是「十分罕見」，應該僅限於經營網路機器人或散播垃圾郵件的帳戶。且永久性禁令會削弱人們對推特的信任，如果出現錯誤和糟糕的推文，就應該刪除或屏蔽，暫時禁止發文是合適的，但不是永久禁止。

對此，白宮表示，推特撤銷川普禁令，這是企業自己的決定，但應確保社交平台不要成為虛假訊息的溫床。

自去年1月6日的國會暴動之後，推特就以「違反該平台禁止煽動暴力」的規定，永久關閉川普擁有超過8800萬粉絲的推特帳號。在被關閉帳號之前，川普時常在推特上大放狂言，批評媒體報導不實消息、吹噓自己的政績，脫韁般的言論也常讓人看的捏把冷汗。

以下節錄過去川普在推特上的狂言語錄：

  • 我們剛剛在新墨西哥州築了一道強大的圍牆。在2019年1月30日完成——比預定的提早了47天！還有許多英里正在建造！＃完成圍牆
▲我們剛剛在新墨西哥州築了一道強大的圍牆。在2019年1月30日完成——比預定的提早了47天！還有許多英里正在建造！＃完成圍牆（圖／翻攝自推特）
  • 「華盛頓郵報無視基本新聞準則，因為他們想推廣那顯而易見的，針對川普的偏見」。科文頓學生對華郵提告。放手去告吧尼克（指提告學生）。假新聞！
▲「華盛頓郵報無視基本新聞準則，因為他們想推廣那顯而易見的，針對川普的偏見」。科文頓學生對華郵提告。放手去告吧尼克（指提告學生）。假新聞！（圖／翻攝自推特）
  • 有些人就是不爽我跟蒲亭相處得很好。他們寧可看戰爭開打也不願接受這件事。這叫「川普精神錯亂症候群」！
▲有些人就是不爽我跟蒲亭相處得很好。他們寧可看戰爭開打也不願接受這件事。這叫「川普精神錯亂症候群」！（圖／翻攝自推特）
  • 哇！國安局（NSA）已經刪除6.85億件電話紀錄與簡訊。侵犯隱私？他們卻聲稱是技術故障。居然這樣可恥，獵巫仍在繼續。
▲哇！國安局（NSA）已經刪除6.85億件電話紀錄與簡訊。侵犯隱私？他們卻聲稱是技術故障。居然這樣可恥，獵巫仍在繼續。（圖／翻攝自推特）
  • 與北韓的良好對話很多都進展順利！同時，已經有8個月沒有飛彈試射或核試驗。全亞洲都激動了。只有包括假新聞在內的反對黨才會抱怨。如果不是我，我們現在正在和北韓打仗。
▲與北韓的良好對話很多都進展順利！同時，已經有8個月沒有飛彈試射或核試驗。全亞洲都激動了。只有包括假新聞在內的反對黨才會抱怨。如果不是我，我們現在正在和北韓打仗。（圖／翻攝自推特）
  • 我們所有人都能同意，美國現在是世界第一了。我們是全世界嫉妒的對象，好事還在後頭！
▲我們所有人都能同意，美國現在是世界第一了。我們是全世界嫉妒的對象，好事還在後頭！（圖／翻攝自推特）
  • 中國真的在Des Moines Register和其他報紙上置入宣傳廣告，讓它看起來像是新聞報導。這是因為我們在貿易上打趴他們了，開放市場，農民將這告一段落後發財！
▲中國真的在Des Moines Register和其他報紙上置入宣傳廣告，讓它看起來像是新聞報導。這是因為我們在貿易上打趴他們了，開放市場，農民將這告一段落後發財！（圖／翻攝自推特）
  • 如果反對黨（不，不是媒體）贏得選舉，股票市場現在肯定下跌至少1萬點。我們卻引領向上漲、漲、漲
▲如果反對黨（不，不是媒體）贏得選舉，股票市場現在肯定下跌至少1萬點。我們卻引領向上漲、漲、漲（圖／翻攝自推特）
  • 被操弄且腐敗的媒體，是人民公敵！
▲被操弄且腐敗的媒體，是人民公敵！（圖／翻攝自推特）
  • 穆勒的調查完全是矛盾，非法操縱的！是一場不該被允許的調查。而應該調查的是民主黨的勾結，以及他們所犯下的種種罪行。獵巫行動！
▲穆勒的調查完全是矛盾，非法操縱的！是一場不該被允許的調查。而應該調查的是民主黨的勾結，以及他們所犯下的種種罪行。獵巫行動！（圖／翻攝自推特）
雖然馬斯克揚言要恢復川普的帳號，讓「川語錄」有望再度出現在推特上，但是川普先前曾表明，即使他的推特帳號恢復，也不會重返推特，更藉機為自家創辦的「真實社群」（TRUTH social）打廣告，強調已有數百萬人加入，且用戶的反應比推特還要好。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普自創社群平台Truth。（圖／美聯社／達志影像）


馬斯克：買下推特　會恢復川普帳戶

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