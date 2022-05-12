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6月升息、打炒房「雙箭」齊發？央行總裁：都有可能

▲中央銀行將於6月召開第二季理監事會議，是否會升息及打炒房雙箭齊發？總裁楊金龍表示都有可能。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行將於6月召開第二季理監事會議，是否會升息及打炒房雙箭齊發？總裁楊金龍表示都有可能。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-05-12 11:56:00

美國聯準會（Fed）加速升息，6月可能再升息2碼，台灣中央銀行也將於6月16日召開理監事會，立委關注是否跟進升息？對此，央行總裁楊金龍今（12）日表示，「今年仍會朝緊縮方向走」，並提醒貸款族要注意財務槓桿問題，財務管理要更謹慎。至於會不會升息、選擇性信用管制「雙箭」齊發？他說，央行理事會好好思考，也還有其他工具，都有可能。

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行政院主計總處日前公布今（2022）年3月消費者物價指數（CPI）年增率為3.27%，有學者認為下半年台灣出口及內需恐雙降，並有可能發生停滯性通膨？對此，楊金龍坦言，物價持續上漲是事實，但今年經濟成長是不是會停滯？由於今年前4月出口、投資、消費表現還是很好，第1季經濟成長率3.06%還高於預期，但下半年經濟成長可能會受到影響。

至於全年經濟成長保「4」會下修嗎？楊金龍說，「是有可能」，有些經濟預測機構確實下調台灣今年經濟成長率至3.6~3.8%，央行正在蒐集資料，6月16日理監事會議會公布今年最新經濟成長率預測值。

不過，因美國今年已累計升息3碼，6月預期將再升息2碼，台灣央行6月會不會跟進升息？對此，楊金龍說，美國通膨率很高，3月有8.5%，4月也有8.3%還是高，一定會用升息抑制通膨，但台灣今年物價約在2.5%上下，跟美國8.5%差很多，央行會不會升息到時理事會會討論，距離6月開會還有2個月時間可以進行判斷。

不過，楊金龍強調，今年貨幣政策仍會朝緊縮方向走，從去年理事會就做這樣定調，只是升息抗通膨對房貸衝擊也越大，楊金龍也提醒房貸戶財務槓桿及財務管理要更謹慎。

針對貨幣政策緊縮方式，楊金龍說有很多種，升息只是其中一種，有很多緊縮工具可以採用，還有選擇性信用管制、回收外面資金也是緊縮方式。至於6月央行會升息、選擇性信用管制「雙箭」齊發嗎？他說，央行理事會好好思考，但也有其他工具，這個也不是選擇題，都有可能。

對於選擇性管制還有什麼精進空間？楊金龍表示，雖然目前來看不動產貸款集中度還算平穩，但還是高，還是有採用措施的可能性，目前除對第二戶取消寬限期，貸款成數部分央行還沒採行，未來是否有往下調空間？他說，「有這空間」，那有可能針對房價漲較多的地方採取選擇性信用管制？「那也是有可能」。

談到國內房市展望，楊金龍說，在全球央行貨幣政策朝向緊縮方向走，加上俄烏戰爭及通膨之下，全球景氣下半年可能受影響，股市也在做一些修正，「希望我們房市能夠有緩步軟著陸機會」。

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