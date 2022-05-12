保母餵嬰安眠藥輕罰繼續做　綠委莊競程、吳玉琴籲修法

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記者會邀請面臨托育問題的個案現身說法表示，在網路上找到J姓保母協助托育，將9個月大的寶寶交託，有日個案提早接寶寶，但孩子明顯異常全身癱軟，叫都叫不醒，眼睛微微睜開後又癱軟過去。
該個案說，經醫生判定沒有外傷，驗血後競發現有安眠藥反應，讓人非常崩潰，且該保母還有2個固定托育，向社會局反映只得到還在調查階段，已針對無照托育事實開罰6000元，讓保母持續收托，若餵食或誤食藥物是事實，這些孩子須持續待在危險的托育環境中。
莊競程表示，自己是新手奶爸，所以特別有感，過去5年托育問題光是媒體曝光的案例就超過百件，網路社團上的黑數更是難以統計。從數字上來看，有照保母人數逐年上升，主管機關必須加強管理機制，特別是通報、查處流程，必須更加迅速透明。
另一方面，莊競程也說，對無照保母的裁處，似乎目前有過低的情形，自己會研議盡速提出修法，讓孩子平安、家長心安。
莊競程也呼籲台中市長盧秀燕，台中市居家托育案從出不窮，甚至超越雙北，盧秀燕號稱「媽媽市長」，對小朋友與父母親真的會心安嗎？盧秀燕不要只會喊口號。
吳玉琴則表示，提供居家托育的保母，因為違反相關規定的處罰較輕微，導致相關虐兒或不當對待的情事一再發生，另有相關照顧爭議也無法透過地方政府的居家托育服務中心來協調。
吳玉琴說，相信大部分保母都盡心盡力在照顧小孩，但對於惡質保母，不論有照無照，國家一定要拿出積極管理態度。自己會與莊競程一起來推動兒少權法、居家托育人員管理辦法的修正，針對無照保母的宣傳應訂定禁制條款，並加重無照保母的裁罰，立即停止托育行為。
莊競程、吳玉琴與林月琴也提出3項呼籲，包括健全法令與認定標準，衛福部即刻修法，針對無照保母宣傳訂定禁制條款，加重無照裁罰並立即停止其托育行為，並針對托育人員於服務歷程中，明定其不可為之的違法類型、態樣，讓現場人員得以依循。
此外，還需公開通報數據與裁罰紀錄，衛福部須明確公開所掌握之家內、家外不當對待通報數據；最後為訂定居家托育疑似不當對待查調流程與裁罰基準，比照教育部教保相關人員違法事件調查處理辦法草案明定通報時間、調查流程、組成認定委員會及建立人才庫，提供安全的托嬰環境讓家長放心。