COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診破6萬例！今增65385例　死亡增17例

▲指揮中心表示，今（12）日本土個案增65385例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（12）日本土個案增65385例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-12 14:05:072022-05-12 14:05:50

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增65,446例COVID-19確定病例，分別為65,385例本土個案及61例境外移入(40例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增17例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之65,385例本土病例，為31,102例男性、34,146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23,788例)、臺北市(10,751例)、桃園市(10,039例)、臺中市(3,830例)、高雄市(3,261例)、臺南市(2,332例)、基隆市(1,876例)、新竹縣(1,348例)、花蓮縣(1,259例)、宜蘭縣(1,186例)、屏東縣(1,061例)、彰化縣(1,000例)、新竹市(851例)、苗栗縣(760例)、雲林縣(613例)、臺東縣(392例)、嘉義縣(362例)、南投縣(354例)、嘉義市(172例)、金門縣(78例)、澎湖縣(67例)、連江縣(5例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,284,358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,712,480例排除)，其中570,870例確診，分別為12,052例境外移入、558,764例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計968例COVID-19死亡病例，其中953例本土，個案居住縣市分布為新北市463例、臺北市346例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

兒確診遭媽「無情對待」！真相醫師也跪了　網愣：真夠狠

黃珊珊PCR陽性「確診」！收醫院簡訊　染疫心情曝光

單日確診直逼「6萬大關」！陳時中：擬加購默沙東口服藥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀