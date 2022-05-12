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【車勢星聞】《聲林之王3》亞軍邱軍〈不是不會痛〉MV騎機車為加油站員工「加油」

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-12 12:25:20

《聲林之王3》亞軍的邱軍推出賽後首支單曲〈不是不會痛〉，歌詞中以午夜特快車往北疾奔，刻劃出北漂的遊子心情，正是邱軍的人生寫照，以搖滾元素融合現代民謠，鋪陳生活中的甘苦，再用電吉他將歌曲帶入高潮，展現如同歌名的堅韌和勇敢。

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【車勢星聞】《聲林之王3》亞軍邱軍〈不是不會痛〉MV騎機車為加油站員工「加油」。（圖：索尼音樂提供）
【車勢星聞】《聲林之王3》亞軍邱軍〈不是不會痛〉MV騎機車為加油站員工「加油」。（圖：索尼音樂提供）
來自屏東的邱軍，白天是木工裝潢師傅，晚上曾在酒吧駐唱，為了歌唱夢想北上參加歌唱比賽海選，一路用實力證明自己，衝進決賽，並獲得第二名的佳績。賽後的首發單曲〈不是不會痛〉，導演施立甚至主動要求：「我要幫他寫歌」。〈不是不會痛〉在歌詞中以午夜特快車往北疾奔，刻劃出北漂的遊子心情，正是邱軍的人生寫照。這次也是邱軍第一次拍MV，他坦承自己除了緊張還是緊張，從屏東來到台北，他曾和工作人員說「台北的高樓大廈很有壓迫感」，讓導演有了想法，將MV故事選在深夜的加油站，由邱軍飾演一名前來加油、為加油站員工「加油」的人，鼓勵同樣來自異鄉的遊子，同時為自己打氣。MV中邱軍默默的為加油站員送上一瓶牛奶，除了為他加油打氣外，牛奶也是真實生活中，加油站員工常用的排毒方式，用牛奶增加體力有機溶劑的代謝速度。拍攝時都是夜戲，天氣不熱，不過因為一直很緊張，邱軍仍然不斷冒汗，到汗如雨下的程度，他忍不住說：「我好像真的非常會流汗…」，而隨著比賽結束熱潮未歇，索尼音樂將於2022年7月17日在台北Legacy舉辦「王者之聲Legacy演唱會」，讓大家感受聲林好手們的Live魅力，屆時柏霖PoLin、同理、邱軍、王彙筑、阿蘭、Ace、張凱喆、九九、李杰明等歌手都將登場演出，門票將在5月28日於KKTIX售票系統開賣

【車勢星聞】《聲林之王3》亞軍邱軍〈不是不會痛〉MV騎機車為加油站員工「加油」。（圖：索尼音樂提供）
【車勢星聞】《聲林之王3》亞軍邱軍〈不是不會痛〉MV騎機車為加油站員工「加油」。（圖：索尼音樂提供）

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