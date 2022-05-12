Google將更新Android 13隱私及安全性！提升個人化服務
全球 Android 每月活躍裝置已超過30億台，單就去年1整年，就有超過1億台新 Android 手機被啟用。Google 更新Android 13 中的隱私及安全性、個人化設定，還有大螢幕裝置等功能Google指出，「訊息」應用程式每個月已經有5億個使用 RCS 的活躍用戶，「訊息」在使用者進行一對一對話時提供端對端的加密，今年稍晚也將推出群組對話加密的公開測試版。
除此之外，許多事物都推出數位化，例如車鑰和疫苗接種記錄等，Android Google 錢包提供一站式平台，輕鬆儲存及存取這些重要物品，還能將信用卡、大眾運輸票證、活動票券、登機證、會員證、學生證等票卡儲存在手機中。
Android 導入了緊急定位服務（Emergency Location Services，ELS）等重要基礎架構，可在打電話求救時，協助第一線應變人員掌握所在位置，全球將有超過10億人可以使用這項服務。 以及地震預警功能（Early Earthquake Warnings）已在 25 個國家和地區推出。
在平板電腦更新了 Android 12L 和 Android 13 的介面，讓大螢幕裝置有更完善的資訊顯示方式。此外，還能協助你同時處理多項事務，舉例來說，可以點選工具列查看應用程式匣，並以拖曳的方式讓應用程式在畫面上並排顯。YouTube Music、Google 地圖、訊息等超過 20 個 Google 應用程式會在接下來的幾週內更新，以便充分運用螢幕畫面上的額外空間。