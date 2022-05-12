超慢部署？國民黨批政府：民眾確診無藥、兒童急診無通道

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國民黨指出，輝瑞的Paxlovid口服藥對於高風險族群預防住院及死亡的效果良好，應在檢驗確診後盡速投藥，美國規定當醫師確認病人感染新冠肺炎後，開立處方箋，病人即可公費先取得5天的Paxlovid藥物。台灣則是需要醫師填寫諸多表單，流程繁瑣，患者拿到藥時動輒超過5天，甚至有報導傳出病患因等不到藥物，從輕症轉為中重症的情況。
離譜的是，對於符合使用口服藥資格的確診者因行政卡關導致5天內拿不到藥，是否可以申請賠償？陳時中不但直接否決，甚至反問「感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」政府無能、人民受苦，民進黨政府不負責任，官員無情的回應更令全民心寒。
國民黨強調，指揮中心說在原本2萬人份Paxlovid口服藥之外，已加訂購70萬人份，預計將於6月底前抵台，陳時中並多次聲稱藥物準備「一定足夠」，但實際上發出的數量卻少得不成比例；統計從5月1日至9日，台灣本土確診人數增加了28萬多人，但輝瑞口服藥僅開出1558人份，僅有0.55％，平均每一千位確診民眾僅開出不到6人份的藥，對照目前已有超過18萬人份的輝瑞口服藥抵台，發放速度明顯過於遲緩。
國民黨進一步質疑，之前各界估計全台最終可能有高達360萬人確診，依據千分之六的給藥比例，難道最終政府只要給出2萬餘人份的輝瑞口服藥？與已訂購的70萬人份差30多倍，令人懷疑政府寧可把藥擺倉庫，也不願給確診者救命？
國民黨指出，儘管指揮中心10日宣布將簡化口服抗病毒藥物開立流程，但在現今每日確診超過五萬人的嚴峻時刻，整體給藥的步調仍然顯得過慢，且門檻太高。建議指揮中心應積極修改Paxlovid的用藥規定，調低給藥限制，更加速將藥物下放，便利讓輕、中症民眾儘速服藥，才可降低重症住院及死亡病例。
另鑑於本土疫情延燒，不少年幼的孩子尚未打疫苗，或年齡不到無法施打疫苗，家長擔心孩子們染疫，且Omicron確診對於孩子來說病程快速，近日頻傳許多家長焦急帶著高燒不退的孩子直奔急診，卻被批評輕症送急診佔用資源。
國民黨指出，天下父母心，看到自己的心肝寶貝高燒不退，家長備受煎熬，又需要考量醫療量能過載，到急診一等就是一整夜，在去不去急診的兩面為難中，多少家長心力交瘁，人民的困苦，政府聽到了嗎？
國民黨表示，目前六都的部分醫院已成立兒童防疫急門診，加速解決快篩陽性且有症狀的幼兒就醫看診需求。但有鑑於兒童確診情況較成人特殊，建議衛福部應盡速協調各縣市醫療院所，開設更多針對兒童防疫急、門診綠色通道，當家長及孩子的後盾，緩解家長的憂慮。
國民黨針對以上防疫亂象提出下列五點呼籲：一、加速新冠口服藥到貨：染疫人數急增，已訂購70萬人份的Paxlovid口服藥，應加速及早到貨,以提供有需求病患。二、持續簡化流程，加速下放口服治療藥物，避免民眾錯過療效最佳時機。三、指揮中心應儘速放寬使用指引，讓更多有需要民眾能獲得藥物治療。四、對於兒童確診照顧，指揮中心應提供更細緻的指引，並提供家長即時諮詢管道。五、中央應協調輔導各縣市醫療院所成立更多兒童防疫急、門診綠色通道，讓家長能安心陪孩子抗疫。