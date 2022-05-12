巴西聽奧羽球、桌球封關戰　中華隊再添一銀兩銅

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范榮玉與陳忠羿搭檔的混合雙打在四強戰同樣不敵印度組合，無緣晉級金牌戰；銅牌戰對上沈彥汝/鄭成鼎，最後由長期搭配、默契嫻熟的范榮玉與陳忠羿技高一籌，連下兩局帶走獎牌。羽球隊結束本屆賽事最終奪得一銀兩銅的佳績，表現相當亮眼。
桌球場上，我國男子桌球隊四名男單全數闖進16強，並提早在八強賽即有郭岳東與王顗翔的隊友內戰，最後王顗翔以4:2獲勝，晉級八強；八強戰遭遇自家人盧仕杰，兩人打滿七局，王顗翔最終披荊斬棘以4:3的比數勝出，率先晉級四強。最終在四強戰不敵斯洛伐克的Thomas Keinath，以0:4的比分落敗，在男子單打項目斬獲一面銅牌，與上屆成績相同。而五朝老將楊榮宗，遭遇斯洛伐克強敵，以0:4止步八強，與盧仕杰同樣並列第五名。
另外網球場上，我國女單林家文順利晉級金牌戰，衛冕金牌剩最終一戰，老將何秋美雖無緣與林家文會師決賽，但仍有力拚銅牌的機會；兩名女將搭檔的女子雙打在循環決賽一路挺進，下一場面對實力同樣強勁的德國組合，也將是本屆賽會尋求衛冕金牌的最強對手。
本屆改由林家文與王俊偉搭檔的混合雙打，則是突破我國網球代表隊在這個項目的最佳成績，上屆我國僅拿下第四名，無緣獎牌。本屆賽會在教練鄭偉揚的策略下，兩人默契十足，一路連勝挺進金牌戰，而明(13)日將由我國女雙率先挑戰衛冕，讓我們一同為選手繼續加油。