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巴西聽奧羽球、桌球封關戰　中華隊再添一銀兩銅

▲桌球選手王顗翔於男子單打項目斬獲銅牌。（圖／體育署提供）
▲桌球選手王顗翔於男子單打項目斬獲銅牌。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-12 12:45:48

第24屆夏季達福林匹克運動會(簡稱巴西聽奧)進入尾聲，羽球隊及桌球隊在賽程最後一天持續拚戰，為我代表團再奪一銀兩銅，總統蔡英文拍發賀電恭賀選手的優異表現。網球隊則在女單、女雙及混雙等三個項目都挺進金牌戰，未來兩天皆是爭金的關鍵時刻。

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羽球場上，我國雙球后沈彥汝與范榮玉雖在女單止步八強，但兩人搭檔的女雙則是一路挺進金牌戰。面對亞太地區的勁旅馬來西亞搭檔，兩隊難分難解，最後打滿三局，我國女雙組合惜以17-21, 21-17, 15-21的比數落敗，拿下一面銀牌。

范榮玉與陳忠羿搭檔的混合雙打在四強戰同樣不敵印度組合，無緣晉級金牌戰；銅牌戰對上沈彥汝/鄭成鼎，最後由長期搭配、默契嫻熟的范榮玉與陳忠羿技高一籌，連下兩局帶走獎牌。羽球隊結束本屆賽事最終奪得一銀兩銅的佳績，表現相當亮眼。

▲羽球隊完成本屆賽事奪得一銀兩銅的佳績。（圖／體育署提供）
▲羽球隊完成本屆賽事奪得一銀兩銅的佳績。（圖／體育署提供）
桌球場上，我國男子桌球隊四名男單全數闖進16強，並提早在八強賽即有郭岳東與王顗翔的隊友內戰，最後王顗翔以4:2獲勝，晉級八強；八強戰遭遇自家人盧仕杰，兩人打滿七局，王顗翔最終披荊斬棘以4:3的比數勝出，率先晉級四強。最終在四強戰不敵斯洛伐克的Thomas Keinath，以0:4的比分落敗，在男子單打項目斬獲一面銅牌，與上屆成績相同。而五朝老將楊榮宗，遭遇斯洛伐克強敵，以0:4止步八強，與盧仕杰同樣並列第五名。

另外網球場上，我國女單林家文順利晉級金牌戰，衛冕金牌剩最終一戰，老將何秋美雖無緣與林家文會師決賽，但仍有力拚銅牌的機會；兩名女將搭檔的女子雙打在循環決賽一路挺進，下一場面對實力同樣強勁的德國組合，也將是本屆賽會尋求衛冕金牌的最強對手。

本屆改由林家文與王俊偉搭檔的混合雙打，則是突破我國網球代表隊在這個項目的最佳成績，上屆我國僅拿下第四名，無緣獎牌。本屆賽會在教練鄭偉揚的策略下，兩人默契十足，一路連勝挺進金牌戰，而明(13)日將由我國女雙率先挑戰衛冕，讓我們一同為選手繼續加油。

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